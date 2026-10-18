СКА объявил об уходе Ларионова и назначении Разина на пост тренера

Питерский клуб произвел замену в тренерском штабе команды

Фото: Динар Фатыхов

СКА поменял главного тренера команды, назначив Андрея Разина вместо Игоря Ларионова. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

Питерский СКА расстался с Ларионовым по обоюдному согласию сторон. Клуб и специалист приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Ларионов работал со СКА с лета 2025 года, заменив на этом посту Романа Ротенберга. Сейчас СКА занимает восьмое место в Западной конференции с 17 очками в 15 матчах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новым главным тренером питерцев стал Андрей Разин, сегодня только уволенный из магнитогорского «Металлурга». Со специалистом подписан двухлетний контракт.

Первый свой матч под руководством нового рулевого СКА проведет 20 октября, соперником станет «Автомобилист».

Ранее Разин был отстранен от должности главного тренера «Металлурга» из-за некоторых моментов, вместо него временно исполняющим назначили Владимира Воробьева. Почему так произошло — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин