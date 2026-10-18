Фролова упала с лутца и уступила победу Нелюбовой
По сумме короткой и произвольной программ фигуристка набрала 217,75 балла
Камилла Нелюбова завоевала золото в одиночном катании среди женщин на первом этапе Гран-при России в Казани. По сумме короткой и произвольной программ фигуристка набрала 217,75 балла.
— Я очень рада своему прокату, рада тому, что у меня все получилось, рада баллам. Я пока не верю, не осознаю, что я заняла первое место, потому что это мое первое первое место спустя, мне кажется, лет пять. То есть даже на всероссийских соревнованиях у меня просто не было первого места, и вот я очень счастлива, — прокомментировала свое выступление фигуристка.
Нелюбова обошла лидера после короткой программы Анну Фролову, которая упала с лутца и в итоге стала второй с результатом 208,32 балла. Третье место заняла Ксения Синицына (199,83).
Фролова, несмотря на падение, осталась довольна своим прокатом: «Хорошо, что так сложилось, хорошо, что я справилась с трудностями, боролась. Я собой довольна, знаю, над чем работать, двигаемся вперед. Надеюсь, у меня получится восстановиться и еще накопить сил, чуть-чуть последний рывок сделать в Красноярске и достойно выступить, без падений уже желательно».
Второй этап пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 25 октября.
Ранее сообщалось, что по итогам короткой программы среди мужчин лидирует Евгений Семененко.
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