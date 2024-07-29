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Количество случаев заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до шести

10:22, 29.07.2024
Количество случаев заражения лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до шести
Фото: Динар Фатыхов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило о росте числа зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила в регионе. На данный момент зафиксировано шесть эпизодов.

— На сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы шесть случаев лихорадки Западного Нила, — сообщает управление.

Ранее сообщалось о четырех случаях заражения, однако все они оказались «завезенными». Вирус лихорадки Западного Нила не был обнаружен в комарах Татарстана.

Олег Исаков

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