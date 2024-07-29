Для пострадавших при крушении поезда Казань — Адлер и их близких работают горячие линии

Фото: Мария Зверева

Для тех, кто пострадал в аварии или ищет информацию о своих близких, работают горячие линии:

Горячая линия МЧС России по Волгоградской области: 8(8442) 96-70-39;

Горячая линия РЖД: 8-800-775-00-00 (далее нажать 2).

Кроме того, специалисты комитета социальной защиты населения готовы оказать экстренную психологическую помощь по телефону: 8 (8442) 73-02-33.

Напомним, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.