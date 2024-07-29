Госдума может рассмотреть поправку о двух годах срочной службы в армии для новых граждан России

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Пресс-служба Госдумы сообщила, что поправка о прохождении срочной военной службы по призыву в течение двух лет для лиц, недавно получивших российское гражданство, может быть рассмотрена до конца текущей сессии. Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.

Для новых граждан России, получивших гражданство после начала специальной военной операции, могут увеличить срок службы в армии до двух лет и повысить призывной возраст.

По действующему графику работы Госдумы, весенняя сессия палаты парламента продлится до 4 августа.



Напомним, Совет Федерации принял закон, согласно которому служащие в органах и организациях прокуратуры России, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета смогут получить отсрочку от призыва в армию.

Рената Валеева