Казанский ИТ-парк обновит дата-центр оборудованием на 29,6 млн рублей
Проект финансируется за счет внебюджетных источников компании
Казанский ИТ-парк объявил тендер на закупку серверного оборудования для обновления дата-центра. Начальная максимальная цена контракта составляет 29,6 млн рублей, сообщает портал RosTender.info.
Оборудование станет основой для новой программно-определяемой системы хранения данных. Технику планируется использовать для работы с большими массивами информации и запуска цифровых сервисов для резидентов технопарка.
Проект финансируется за счет внебюджетных источников компании.
Прием заявок от исполнителей продлится до 23 октября 2026 года. Победителю конкурса предстоит не только поставить технику, но и смонтировать ее на объекте. На полную поставку и завершение работ отводится 17 календарных дней с момента подписания документов.
Ранее сообщалось, что правительство разрабатывает программу развития дата-центров в России. Она охватит как проектирование ЦОДов, так и вопросы обеспечения их электроэнергией.
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