Казанский ИТ-парк обновит дата-центр оборудованием на 29,6 млн рублей

Проект финансируется за счет внебюджетных источников компании

Фото: Мария Зверева

Казанский ИТ-парк объявил тендер на закупку серверного оборудования для обновления дата-центра. Начальная максимальная цена контракта составляет 29,6 млн рублей, сообщает портал RosTender.info .

Оборудование станет основой для новой программно-определяемой системы хранения данных. Технику планируется использовать для работы с большими массивами информации и запуска цифровых сервисов для резидентов технопарка.

Проект финансируется за счет внебюджетных источников компании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прием заявок от исполнителей продлится до 23 октября 2026 года. Победителю конкурса предстоит не только поставить технику, но и смонтировать ее на объекте. На полную поставку и завершение работ отводится 17 календарных дней с момента подписания документов.

Ранее сообщалось, что правительство разрабатывает программу развития дата-центров в России. Она охватит как проектирование ЦОДов, так и вопросы обеспечения их электроэнергией.

Зульфат Шафигуллин