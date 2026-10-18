Бабаев и Сальседо в старте у «Рубина» на матч со «Спартаком»

Казанцы опубликовали состав на игру с «красно-белыми»

«Рубин» опубликовал стартовый состав на матч со «Спартаком». Начало встречи в Москве — в 18:45 по местному времени.

Впервые в сезоне Франк Артига выставил с первых минут осенних новичков — полузащитника Ульви Бабаева и нападающего Эдди Сальседо.

Состав «Рубина»: Ставер, Рожков, Урозов, Вуячич, Лобов, Арройо, Иву, Ходжа, Бабаев, Сальседо, Сиве.

В заявке «Рубина» из-за удаления в предыдущем туре отсутствует защитник Илья Самошников. Экс-форвард казанцев Мирлинд Даку начнет игру в запасе, нападающий не попал в стартовый состав «Спартака». На неделе в кубковой встрече с «Родиной» форвард из Албании сделал дубль.

В минувшем матче РПЛ «Рубин» уступил «Динамо» со счетом 0:1.

Евгений Романов