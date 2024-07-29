Около ста человек получили медпомощь на месте схода вагонов под Волгоградом

В результате аварии пассажирского поезда Казань — Адлер около ста пассажиров получили медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом сообщили представители РЖД в официальном телеграм-канале компании. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира, 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста.

По информации РЖД, в результате происшествия госпитализированы 55 человек, в том числе 12 детей. Среди пострадавших — помощник машиниста, два проводника-студотрядовца и водитель автомобиля.

Рената Валеева