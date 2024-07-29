Крушение поезда Казань — Адлер под Волгоградом: что известно

Фото: скриншот видео очевидцев

Сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в Единой дежурной диспетчерской службе.

— Сегодня в 12.35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер, — уточняет пресс-служба РЖД. В результате произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда. На месте происшествия работают три бригады скорой помощи. Они оказывают помощь пострадавшим и транспортируют их в медицинские учреждения. К месту ЧП вызваны оперативные службы и восстановительные поезда. Движение поездов на участке приостановлено. По последним данным, в поезде находилось 813 человек, среди них дети.

«Реальное время» собирает все, что известно о ЧП:

17.53 В результате схода поезда в Волгоградской области был госпитализирован 21 ребенок, сообщает ТАСС.

17.33 «Находимся на постоянной связи с коллегами из Волгоградской области по поводу ДТП на железной дороге», — заявил раис Татарстана. Его слова передает пресс-служба главы республики. Раис напомнил, что в поезде были татарстанцы, и сообщил, что пострадавшие на месте оперативно получают необходимую помощь.

17.20 Углубленное медобследование проходят 30 пострадавших в ДТП, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он пообщался с пассажирами поезда Казань — Адлер. «Сейчас осуществляется обход, беседуем с каждым пассажиром, чтобы уточнить — продолжат ли они свой путь дальше, в Адлер, или будут возвращаться. У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации», — отметил Бочаров. Кроме того, он велел обеспечить сохранность багажа, который остался в вагонах поезда.



17.16 Как передает Росжелдор, в Котельниковскую ЦРБ были госпитализированы 55 пассажиров поезда, вагоны которого сошли с рельсов в Волгоградской области. По предварительным данным, пострадали 140 пассажиров, в том числе восемь детей.

17.09 АО «ФПК» возместит пассажирам поезда Казань — Адлер, попавшим в ДТП, полную стоимость проезда, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

17.04 По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, на место ДТП направляется ремонтно-восстановительный поезд.

17.01 По уточненной информации РЖД, в результате схода пассажирского поезда в Волгоградской области госпитализированы 30 человек, из них 12 детей. Сообщается, что также в медучреждении находятся помощник машиниста, два проводника из студенческого отряда и водитель автомобиля. Ранее региональный оперативный штаб передавал, что в Котельниковскую ЦРБ поступили 30 человек, в том числе 15 детей.

16.57 В ПВР, развернутых в Котельниковском районе, находятся 339 человек. Такую цифру озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

16.16 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при ЧП в Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Алексея Кузнецова.

16.09 Пассажиры поезда №491 Казань — Адлер доедут до места назначения в резервном составе, который выезжает из Волгограда и будет подан под посадку на станции Гремячая. «Он проследует измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле», — говорится в сообщении РЖД. Пассажиров, эвакуированных после ЧП, отправили автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале. К резервному составу их доставят на автобусах.



16.00 Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приехал на место схода поезда на перегоне Гремячая — Котельниково.

15.40 В Котельниковскую ЦРБ Волгоградской области поступили 30 пассажиров поезда Казань — Адлер, получивших различные травмы. 15 из них — дети, передает региональный оперативный штаб. Двое взрослых — водитель грузовика и пассажирка поезда — находятся в тяжелом состоянии. Помощь на месте оказывают 32 бригады скорой помощи — медики прибыли из учреждений Котельниковского, Октябрьского районов и Волгограда. 12 врачей доставили к месту схода поезда на вертолетах.



15.24 Согласно уточненной информации пресс-службы раиса Татарстана, в делегации детской школы хореографического искусства Набережных Челнов, которая находилась в поезде во время ЧП, было 18 детей.



15.13 Согласно сообщению МЧС, с рельсов сошли девять вагонов поезда Казань — Адлер. Опрокинулись семь из них. Деблокируют пострадавших и оказывают им первую помощь пожарно-спасательные подразделения. Пассажиров поезда отправляют в пункты временного размещения — их в Котельниково открыто уже восемь.

15.09 Пострадавшие при сходе поезда могут получить помощь на горячих линиях:

МЧС России по Волгоградской области: 8(8442) 96-70-39;

РЖД: 8-800-775-00-00 (далее нажать 2).

Экстренную психологическую помощь предоставляют сотрудники комитета социальной защиты населения по телефону: 8 (8442) 73-02-33.

15.00 По сообщению пресс-центра раиса, в числе пассажиров поезда Казань — Адлер была делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов. 19 детей в сопровождении пяти взрослых ехали на Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин». Никто из них не пострадал. Делегация была направлена в город Котельниково для временного размещения.

14.57 По данным ТАСС, госпитализировали 15 взрослых и 15 детей.

14.54 По информации регионального оперативного штаба, в Котельниковскую ЦРБ Волгоградской области доставлено 20 человек, в том числе семь детей.

14.52 Число госпитализированных после ЧП увеличилось до 16. В их числе — 13 взрослых пассажиров, ребенок и два проводника. К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда со станций им. Максима Горького и Сальск.

14.41 Раис Татарстана Рустам Минниханов находится на связи с губернатором Волгоградской области — создан оперативный штаб. Правительство республики активно взаимодействует с коллегами из области по вопросам помощи и установлению полных данных о количестве татарстанцев, пострадавших в ЧП. Рустам Минниханов держит вопрос на личном контроле, оперативно получает информацию, сообщает пресс-центр раиса.

14.38 После ЧП госпитализировано 15 человек, среди них — три ребенка. Ссадины и ушибы получили порядка 140 пассажиров, передали в РЖД.

14.16 По сообщению РЖД, водитель автомобиля, врезавшегося в поезд, нарушил ПДД. КАМАЗ выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Автомобиль ехал со скоростью 65 км/ч.



14.12 На месте ЧП работают 22 бригады скорой помощи. Пассажирам на месте оказывают всю необходимую помощь. В готовность приведен вертолет санитарной авиации.

14.10 Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области, передает ведомство.

14.07 Для ликвидации последствий ЧП на перегоне Гремячая — Котельниково губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сформировал оперативный штаб.

14.00 Сход поезда в Волгоградской области не отразится на инфраструктуре ж/д путей Казани, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казанского региона Горьковской железной дороги.

14.00 После ЧП были госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок, передает РИА «Новости».

13.51 После схода поезда с рельсов завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, рассказали в СК России.

13.45 В поезде следовало 812 человек, сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов.

13.40 По некоторым данным, пострадало не менее 20 человек.

13.35 По данным МЧС, в ликвидации последствий аварии задействовано более 320 человек и 100 единиц техники, к вылету готовят два вертолета Ми-8.

13.30 Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, на место происшествия выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Водитель грузовика госпитализирован.