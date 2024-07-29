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Мэр Зеленодольска: в поезде Казань — Адлер были жители Зеленодольского района Татарстана, в том числе дети

19:25, 29.07.2024
Мэр Зеленодольска: в поезде Казань — Адлер были жители Зеленодольского района Татарстана, в том числе дети
Фото: Максим Кокунин

Стало известно, что среди пассажиров поезда №491 Казань — Адлер были жители Зеленодольского района Татарстана, в том числе дети, об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

— В поезде №491 Казань — Адлер, который сегодня попал в ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, находились и жители Зеленодольского района. В том числе дети. Идет сбор данных, мы на связи, вся необходимая поддержка будет оказана, — написал глава района.

Напомним, что сегодня пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. В поезде находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Рената Валеева

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