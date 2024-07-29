Николай Патрушев: в России создадут Морскую коллегию РФ

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

В России создадут Морскую коллегию РФ для повышения координации в сфере реализации национальной морской политики, сообщил помощник президента Николай Патрушев.



— В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации, — заявил Патрушев на совещании в Рыбинске, пишет РИА «Новости».

По словам Патрушева, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. В настоящее время разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии, которые будут утверждены указом президента России.

Напомним, вчера в стране отмечали День Военно-Морского Флота. В Санкт-Петербурге по традиции прошел парад ВМФ, и Владимир Путин лично поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде.

Рената Валеева