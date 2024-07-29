Рустам Минниханов и губернатор Волгоградской области поговорили о жителях Татарстана, которые могли пострадать при аварии

Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поговорили по телефону о жителях республики, которые могли пострадать при аварии.

По последним данным, в поезде находилось 813 человек, среди них также были дети. На месте происшествия создан оперативный штаб. Рустам Минниханов оперативно получает информацию и держит вопрос на личном контроле.

В настоящее время правительство региона взаимодействует с правительство Волгоградской области, чтобы установить данные о количестве жителей Татарстана, пострадавших в результате схода с рельсов поезда Казань — Адлер.



Разиль Самигуллин