После аварии на Беломорканале в Карелии шесть человек пропали без вести
После размытия временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала пропали без вести шесть человек. Из-за происшествия в Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС, о чем сообщили власти региона.
По словам главы республики Артура Парфенчикова, в районе шлюза зарегистрировано 11 человек, а в зоне риска находится дачный кооператив «Балтийский» — он расположен на пути движения сброса воды.
На место происшествия отправились 50 спасателей карельского главка МЧС и 65 сотрудников республиканской поисково-спасательной службы. Также приведены в готовность санавиация и силы и средства медицины катастроф, уточняет РИА «Новости».
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