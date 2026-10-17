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Леонтьева и Горелкин — первые после короткой программы в танцах на льду

19:43, 17.10.2026

Пара набрала 77,21 балла

Леонтьева и Горелкин — первые после короткой программы в танцах на льду
Фото: скриншот из видео « Софья Леонтьева — Даниил Горелкин. Танцы на льду. Произвольный танец. Уфа. Гран-при России по фигурному катанию 2023»

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин лидируют после короткой программы в танцах на льду на этапе Гран-при России по фигурному катанию. Пара набрала 77,21 балла.

На втором месте расположились Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 72,88 балла. Третью строчку заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 71,93 балла.

Ранее сообщалось, что в парном катании в короткой программе победу одержали Алексей Брюханов и Юлия Артемьева. Фигуристы получили 70,43 балла.

Алсу Сабирзанова

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