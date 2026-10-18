Леонтьева и Горелкин завоевали золото на первом этапе Гран-при
Пара набрала 186,11 балла
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин заняли первое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию. Пара набрала 186,11 балла.
На втором месте расположились Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 184,4 балла. Третью строчку заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 179,03 балла.
Ранее сообщалось, что в парном катании золото завоевали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.
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