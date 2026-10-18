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Леонтьева и Горелкин завоевали золото на первом этапе Гран-при

20:20, 18.10.2026

Пара набрала 186,11 балла

Леонтьева и Горелкин завоевали золото на первом этапе Гран-при
Фото: скриншот из видео « Софья Леонтьева — Даниил Горелкин. Танцы на льду. Произвольный танец. Уфа. Гран-при России по фигурному катанию 2023»

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин заняли первое место на этапе Гран-при России по фигурному катанию. Пара набрала 186,11 балла.

На втором месте расположились Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 184,4 балла. Третью строчку заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 179,03 балла.

Ранее сообщалось, что в парном катании золото завоевали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

Алсу Сабирзанова

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