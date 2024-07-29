Минстрой Татарстана представил коллективу «Татлизинга» нового руководителя
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин познакомил коллектив компании «Татлизинг» с новым руководителем, сообщает пресс-служба министерства. На эту должность назначен Айрат Галимбеков, ранее занимавший пост заместителя генерального директора предприятия.
Глава Минстроя отметил, что новый руководитель не является для коллектива новым человеком. Опыт и знания Айрата Ринатовича в отрасли позволят успешно выполнять поставленные задачи.
Айрат Ринатович Галимбеков родился 24 января 1984 года в Казани. В 2006 году он окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина. С 2006 по 2009 год работал главным специалистом администрации Приволжского района исполкома Казани, а затем два года возглавлял отдел Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. Следующие восемь лет он занимал пост управляющего делами Минтранспорта. Заместителем гендиректора «Татлизинга» стал в ноябре 2020 года.
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