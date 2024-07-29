В 2024 году в Казани на реализацию национальных программ направили 10,1 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани на реализацию национальных программ направили 10,1 миллиарда рублей. Всего в столице Татарстана проводится 11 проектов из 13 республиканских. Об этом в ходе совещания сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

По его словам, 7,3 млрд рублей из этой суммы направили из бюджета России, а 2,8 млрд рублей — из бюджета Татарстана. Больше всего потратят на реализацию проектов «Экология» (4,9 млрд рублей), «Безопасные качественные дороги» (1,6 млрд рублей), «Здравоохранение» (1,5 млрд рублей) и «Образование» (1,4 млрд рублей).

На закупку оборудования для пяти программ направят 631 млн рублей. Наибольших затрат требуют подпроекты здравоохранения — на эти цели выделили 406 млн рублей.

В Татарстане в прошлом году на реализацию национальных проектов направили 17,8 миллиарда рублей. В Казани проводилось 11 программ.

Елизавета Пуншева