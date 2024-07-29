Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим при сходе вагонов поезда Казань — Адлер
По сообщению помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, министр здравоохранения Михаил Мурашко взял под личный контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим в результате схода вагонов пассажирского поезда на станции в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС.
— Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, — сообщил он.
Напомним, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о происшествии.
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