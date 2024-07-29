«Ак Барс» заключил однолетний контракт с канадским нападающим Ником Петаном

Фото: Максим Платонов

Казанский «Ак Барс» подписал однолетний контракт с 29-летним канадским нападающим Ником Петаном.



Петан ранее выступал в НХЛ за такие команды, как «Виннипег», «Торонто», «Ванкувер» и «Миннесота». В общей сложности он провел 170 матчей в НХЛ и набрал 35 очков (7+28). В АХЛ он сыграл 319 матчей и набрал 299 очков (97+202).

— Решение изменить карьерный путь и перейти в КХЛ после 9 лет в АХЛ и НХЛ было непростым, но я с нетерпением жду начала сезона, потому что вижу большую перспективу в нашей команде. От своих друзей и знакомых, игравших в России, я слышал только хорошее про уровень хоккея и условия в городах, — рассказал игрок в интервью команде.



Утром по обоюдному согласию был расторгнут договор между «барсами» и защитником Вячеславом Войновым.