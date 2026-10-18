Россияне готовы потратить на зимние шины в среднем 28 000 рублей

При выборе шин 42% респондентов ориентируются на надежность и безопасность, 41% — на сцепление с дорогой, а для 32% важна цена

В преддверии зимнего сезона россияне готовы потратить на комплект зимних шин в среднем 28 000 рублей, что на 17% больше, чем годом ранее.

При этом средняя цена на зимнюю резину на платформе «Авито» за год не изменилась и составляет около 18 000 рублей. На шиномонтаж опрошенные планируют заложить около 3 000 рублей.

Опрос 10 тысяч автомобилистов показал, что 45% определяют момент замены резины по температуре и прогнозу погоды, 23% делают это каждый год в одно и то же время, а 17% ждут первого снега. При выборе шин 42% респондентов ориентируются на надежность и безопасность, 41% — на сцепление с дорогой, а для 32% важна цена.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Треть опрошенных (34%) признала, что реклама влияет на их выбор шин. Среди молодежи 18–24 лет этот показатель достигает 44%. Чаще всего релевантные предложения пользователи видят на площадках электронной коммерции (43%), в поисковиках (25%) и соцсетях (24%).

Отметим, что на понедельник, 19 октября, в Татарстане прогнозируют ухудшение погодных условий, в том числе гололедицу.

Зульфат Шафигуллин