ИТ-процессы в казанском бизнесе «созрели» наполовину
Бизнес умеет считать бюджеты (2,9 балла) и вести финансовый контроль (2,56), но проваливается в управлении рисками и анализе результатов
Российский бизнес находится на переходном этапе зрелости управления разработкой со средней оценкой 2,2 балла из 3, показало исследование ИТ-холдинга Т1, ассоциации «ФинТех» и АНО «Цифровая экономика».
В опросе участвовали 180 компаний из 17 отраслей, при этом разрыв между лидерами и аутсайдерами составил почти двукратную величину — от 1,60 до 2,98 балла.
Бизнес умеет считать бюджеты (2,9 балла) и вести финансовый контроль (2,56), но проваливается в управлении рисками и анализе результатов. Наименьшие оценки получили практики обзора завершенных проектов (1,60 балла), ведения реестра рисков и формирования резервов (по 1,80), а также оценки бизнес-ценности после релиза (1,80).
Высокий уровень зрелости показали лишь 40% компаний, еще 40% находятся на переходном этапе. Авторы исследования отмечают, что зрелость зависит не от отрасли, а от перехода к продуктовой модели, которая в 3,5 раза чаще связана с продвинутым уровнем управления.
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