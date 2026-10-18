ИТ-процессы в казанском бизнесе «созрели» наполовину

Бизнес умеет считать бюджеты (2,9 балла) и вести финансовый контроль (2,56), но проваливается в управлении рисками и анализе результатов

Фото: Максим Платонов

Российский бизнес находится на переходном этапе зрелости управления разработкой со средней оценкой 2,2 балла из 3, показало исследование ИТ-холдинга Т1, ассоциации «ФинТех» и АНО «Цифровая экономика».

В опросе участвовали 180 компаний из 17 отраслей, при этом разрыв между лидерами и аутсайдерами составил почти двукратную величину — от 1,60 до 2,98 балла.

Бизнес умеет считать бюджеты (2,9 балла) и вести финансовый контроль (2,56), но проваливается в управлении рисками и анализе результатов. Наименьшие оценки получили практики обзора завершенных проектов (1,60 балла), ведения реестра рисков и формирования резервов (по 1,80), а также оценки бизнес-ценности после релиза (1,80).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Высокий уровень зрелости показали лишь 40% компаний, еще 40% находятся на переходном этапе. Авторы исследования отмечают, что зрелость зависит не от отрасли, а от перехода к продуктовой модели, которая в 3,5 раза чаще связана с продвинутым уровнем управления.

Зульфат Шафигуллин