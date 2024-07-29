Приволжская транспортная прокуратура организовала приемную для родственников пассажиров поезда Казань — Адлер

Фото: Динар Фатыхов

По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша на железнодорожном вокзале в Казани начала работу мобильная приемная для родственников пассажиров столкнувшегося с грузовиком поезда №491 сообщением Казань — Адлер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прием родственников пассажиров ведут работники Татарской транспортной прокуратуры на вокзале станции Казань-1.

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. В случае нарушений требований законодательства граждане могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.

Напомним, для тех, кто пострадал в аварии или ищет информацию о своих близких, работают горячие линии:

Горячая линия МЧС России по Волгоградской области: 8(8442) 96-70-39;

Горячая линия РЖД: 8-800-775-00-00 (далее нажать 2).

Рената Валеева