В поезде Казань — Адлер находилась делегация школьников из Набережных Челнов

В поезде Казань — Адлер находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова.

18 детей в сопровождении пяти взрослых из республики направлялись на фестиваль.

Отмечается, что из татарстанской делегации никто не пострадал. Их направили в Котельников для временного размещения.



Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поговорили по телефону о жителях республики, которые могли пострадать при аварии.

Елизавета Пуншева