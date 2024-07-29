В поезде Казань — Адлер находилась делегация школьников из Набережных Челнов
В поезде Казань — Адлер находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана Рустама Минниханова.
18 детей в сопровождении пяти взрослых из республики направлялись на фестиваль.
Отмечается, что из татарстанской делегации никто не пострадал. Их направили в Котельников для временного размещения.
Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поговорили по телефону о жителях республики, которые могли пострадать при аварии.
Справка
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.