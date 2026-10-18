Ленобласть массово атаковали БПЛА, пострадали нефтяной терминал и ЦОД VK

В результате падения обломков в Петербурге зафиксированы возгорания гражданской инфраструктуры в четырех районах, жертв нет

Фото: Арсений Фавстрицкий

Над Ленинградской областью в ходе отражения атаки сбили 126 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В результате падения обломков в Петербурге зафиксированы возгорания гражданской инфраструктуры в четырех районах, жертв нет.

На территории Петербургского нефтяного терминала произошло возгорание, а на объект VK в Ленобласти совершена атака, при этом сервисы компании продолжают работать в штатном режиме. Из-за инцидента в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах МЧС устраняет последствия пожаров.

Падение обломков также зафиксировано на частный дом в Кировске, многоквартирный дом во Всеволожске и четыре автомобиля в Низино, где началось возгорание.

Реальное время / realnoevremya.ru

В результате падения обломков на линии электропередачи в регионе зафиксированы перебои с электроэнергией. В Пулково корректируют расписание вылетов, переведя пассажиров и сотрудников в безопасные места. Городские власти предупредили о возможных перебоях мобильного интернета и попросили жителей сократить поездки на личном транспорте.

По данным губернатора Александра Беглова, угрозы жизни горожан нет, однако работа систем ПВО продолжается. Масштаб атаки стал одним из крупнейших за последнее время, затронув как промышленную, так и гражданскую инфраструктуру Петербурга и области.

Напомним, накануне из-за массированного нашествия БПЛА, некоторые проблемы с задержками рейсов возникли в аэропортах Москвы.

Зульфат Шафигуллин