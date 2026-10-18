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Артемьева и Брюханов одержали победу на этапе Гран-при в Казани

18:49, 18.10.2026

По итогом двух выступлений пара набрала 187,5 балла

Артемьева и Брюханов одержали победу на этапе Гран-при в Казани
Фото: Реальное время

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов завоевали золото на первом этапе Гран-при в Казани. По итогом двух выступлений пара набрала 187,5 балла.

На втором месте расположились Таисия Щербинина и Артем Петров с результатом 184,06. Бронзу забрали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 177,52.

Ранее сообщалось, что золото в одиночном катании среди женщин завоевала Камилла Нелюбова, среди мужчин — Евгений Семененко.

Алсу Сабирзанова

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