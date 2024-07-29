В трех районах Татарстана построят комплексы по переработке мусора

Фото: Максим Платонов

В Татарстане планируется строительство трех новых комплексов по переработке отходов (КПО) в Лениногорском, Пестречинском и Тукаевском районах. Это стало возможным после успешного прохождения историко-культурной экспертизы участков под проектирование объектов.



Комитет республики по охране объектов культурного наследия опубликовал документы, подтверждающие отсутствие препятствий для создания КПО. Специалисты провели археологические исследования на площадках во всех трех районах.

В Лениногорском районе обследовалась территория площадью более 69 гектаров, расположенная вблизи сел Письмянка, Дурасово и Ивановка. Ближайший памятник археологии — Воздвиженская стоянка — находится в 10 км от исследуемого участка. Строительство комплекса не окажет негативного влияния на его сохранность.

обследовалась территория площадью более 69 гектаров, расположенная вблизи сел Письмянка, Дурасово и Ивановка. Ближайший памятник археологии — Воздвиженская стоянка — находится в 10 км от исследуемого участка. Строительство комплекса не окажет негативного влияния на его сохранность. В Пестречинском районе был обследован участок площадью 64,1 га, расположенный между селами Змеево и Старое Шигалеево. В 4 км к юго-востоку находится объект археологического наследия Черемышевское селище, относящееся к болгарской эпохе. Исследования показали, что оно не будет затронуто проектируемыми работами.

был обследован участок площадью 64,1 га, расположенный между селами Змеево и Старое Шигалеево. В 4 км к юго-востоку находится объект археологического наследия Черемышевское селище, относящееся к болгарской эпохе. Исследования показали, что оно не будет затронуто проектируемыми работами. В Тукаевском районе археологические работы проводились на площади 64,1 га, вблизи деревни Новые Сарайлы, села Сосновый Бор и Набережных Челнов. В 8 км северо-восточнее будущего КПО находится памятник археологии Камашское селище, но в границах участка строительства новых объектов культурного наследия он не был выявлен.

Экспертиза подтвердила возможность строительства площадок для комплексов по переработке отходов во всех трех районах.

Год назад правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с ППК «Российский экологический оператор». Оно касается совместного запуска и реализации проектов по созданию объектов для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов и предполагает строительство в республике центра сортировки мусора и комплекса по обращению с ТКО.

Анастасия Фартыгина