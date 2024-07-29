Суд Татарстана утвердил «штрафной» приговор экс-директору центра ФАС России

Фото: Ирина Плотникова

Верховный суд РТ поставил точку в коррупционном деле бывшего директора казанского Учебного центра ФАС России и бывшего замглавы УФАС Марий Эл Булата Салимзянова. С учетом правок апелляционной инстанции он приговорен к уголовному штрафу в 600 тысяч рублей, срок лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе увеличен до 3 лет и 2 месяцев (на 2 месяца), уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Заметим, указанный штраф Салимзянов уплатил еще после вынесения приговора Приволжским судом Казани в декабре 2023 года. Тогда райсуд признал вину экс-чиновника в получении двух взяток, всего на 204 тысячи рублей, полностью доказанной. Однако в марте 2024-го Верховный суд Татарстана отменил этот приговор и вернул дело ВИП-антимонопольщика в суд первой инстанции — на этом настаивала прокуратура, указывая на мягкость назначенного наказания.

Дело вернулось на пересмотр, однако защита оспорила вынесенное в апелляции определение в Шестом КСОЮ. И в конце июня 2024-го вышестоящая инстанция посчитала, что усматриваемые Верховным судом РТ ошибки могли быть устранены в ходе апелляционного рассмотрения.

В итоге дело Салимзянова с представлением прокуратуры вновь поступило для оценки законности приговора в Верховный суд РТ, и 26 июля этот приговор вступил в силу с оговоренным выше изменением в виде увеличения допнаказания на 2 месяца. Также в апелляции исключили ссылку на активное способствование осужденного раскрытию преступления путем дачи признательных показания.

Напомним, сотрудники Следкома и прокуратуры обвиняли Салимзянова в получении коррупционных доходов от двух самозанятых казанцев в 2020—2022 годах. Первый эпизод касался отношений с частницей Мариной Филипповой, которая в обмен на откаты на сумму 104,5 тысячи рублей получила семь госконтрактов на услуги по администрированию официального сайта учебного центра ФАС, а также созданию для него новых страниц и презентаций. Второй эпизод дела потянул на 99,25 тысячи, в перечислении которых признался Азат Садыйков, успевший при Салимзянове освоить средства по семи договорам на изготовление и монтаж учебных видеороликов для ФАС. Взятки для Салимзянова самозанятые перечисляли на карты его жены и водителя.

Еще на предварительном следствии антимонопольщик полностью признал вину и на старте судебного процесса подтвердил свою позицию. В прениях сторона обвинения просила посадить его на 5 лет.