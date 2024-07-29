Ущерб по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова составил 1,3 млрд рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Мосгорсуд рассматривает дело о поставке 9 млн пайков в ВС России по завышенной цене. Сумма ущерба по делу экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова составила 1,3 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, следствие считает, что совладелец АО «Грязинский пищевой комбинат» Александр Михайленко обвиняется в поставке пайков по завышенной стоимости. В материалах дела указано, что сумма ущерба составляет 1,3 млрд рублей.

28 июля суд рассматривает жалобу на продление ареста трем фигурантам дела — Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой.

Булгаков занимал должность заместителя министра обороны страны с 2008 года по 24 сентября 2022 года. Он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В 2016 году ему присвоили звание Героя России.

