События недели: ажиотаж с QR-кодами, рекорды вакцинации и старт переписи населения

Какие события принесла с собой первая неделя ковидных ограничений в Татарстане?

Татарстан пережил эту неделю, приспосабливаясь к новым ковидным ограничениям: QR-кодам, изоляции непривитых граждан старше 65 лет и обязательной вакцинации. Число желающих получить прививку сразу прибавилось, в поликлиниках — огромные очереди, а один из мобильных пунктов вакцинации перешел на круглосуточную работу. Продлить часы приема пришлось и МФЦ, куда ринулись желающие получить цифровой код: для этой процедуры необходимо подтвердить учетную запись на госуслугах. За неделю вакцину получили более 97 тысяч человек, тогда как ранее показатель был в разы меньше. Непопулярная, но вынужденная мера, конечно, ударила и по бизнесу: владельцы ТЦ, ресторанов, фитнес-клубов и другие предприниматели опасаются краха, поскольку посещаемость заметно снизилась. Неделя была богата и на другие происшествия. Был задержан гендиректор челнинского кранового завода по обвинению в мошенничестве и уходе от налогов почти на полмиллиарда рублей. В пятницу в России стартовала перепись населения. Об этих и других событиях — в традиционном обзоре «Реального времени».

Татарстан перешел на QR-коды и ввел обязательную вакцинацию

В условиях резко ухудшившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу в республике были вынуждены последовать примеру других регионов и ввести QR-коды на посещение кафе, ресторанов, кинотеатров, спорткомплексов и гипермаркетов с торговой площадью свыше 400 «квадратов». Вслед за этим решением Управление Роспотребнадзора по Татарстану в понедельник ввело и обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников ряда сфер деятельности.

Под распоряжение ведомства Марины Патяшиной попали многие категории граждан, начиная с лиц от 60 лет и старше, медиков, учителей, сотрудников обслуживающего сектора и заканчивая студентами и гражданскими и муниципальными служащими. Пройти полный курс вакцинации ведомство предписало до 6 декабря, а ввести первый компонент, если выбран не «Спутник», — до 9 ноября.

Те, кто откажется прививаться, пояснила главный санврач Татарстана Марина Патяшина, не смогут находиться в коллективах, обязательных для вакцинации. Также, по ее мнению, период обязательной вакцинации в Татарстане может продлиться до весны следующего года.

Фото: tatarstan.ru

Ограничения вводятся, поскольку эпидобстановка с коронавирусом в Татарстане и в целом по стране остается весьма напряженной, кривая заболеваний продолжает расти. Даже на примере других стран можно наблюдать, что изменить это может лишь необходимый уровень вакцинации в обществе, когда будет сформирован коллективный иммунитет. В России же показатели вакцинации все еще очень низкие, отсюда и ухудшение ситуации с заболеваемостью. В республике с прошлого воскресенья рост заболеваний перевалил за 100 человек в сутки. Все случаи контактные, а больше всего заразившихся в Казани и Набережных Челнах. В Роспотребнадзоре ожидают, что эффективность введения системы QR-кодов можно будет оценить через две недели.

Ограничения сыграли свою роль, численность вакцинированных начала расти: за неделю прививку сделали более 98 тысяч татарстанцев. Для решения проблемы с очередями Минздрав увеличил количество пунктов вакцинации — со 150 до 170.



Ковид ударил и по бизнесу

Вынужденные меры доставили проблемы бизнесу.

Владельцы торговых центров Татарстана составили письмо на имя Рустама Минниханова с просьбой отказаться от пропускной системы QR-кодов. Предприниматели уверены, что эта мера приведет к новому витку потерь и банкротств. Аналогичное письмо в адрес республиканских властей направили и рестораторы Татарстана. По их прогнозам, прибыль заведений общепита может упасть на 30—70% от общей выручки.

Фото: Ринат Назметдинов

Во вторник на традиционном брифинге со СМИ руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала введение жестких ограничительных мер и обязательной вакцинации. По ее словам, это единственный выход в ситуации, когда хочется избежать локдауна и одновременно сохранить здоровье жителей. «Был вариант вообще локдаун ввести, но кому от него будет хорошо?» — отметила она.

За 4 дня действия системы, по данным замначальника полиции Татарстана по охране общественного порядка Фяргата Мухаметзянова, в ходе проверки контроля QR-кодов было составлено почти 60 протоколов на должностных лиц, из них в Казани — 25.



Новая услуга — пойдем на шопинг за вас

Предприимчивые жители Татарстана не стали терять времени зря и начали предлагать свои услуги по посещению торговых центров и приобретению товаров для тех, кому вход в них запрещен.

Стоимость зависит от разных факторов: расстояния, которое придется преодолеть исполнителю с QR-кодом, объема закупок и прочих условий. Ценник начинается с 300 рублей.

В то же время сами торговые центры начали поиск сотрудников, которым поручат проверку QR-кодов у посетителей. Работникам с новой профессией обещают за полный рабочий день платить 1,6 тыс. рублей, или около 30 тыс. в месяц.

Фото: Максим Платонов

Очереди в МФЦ — на помощь спешат волонтеры

Жители Татарстана в попытке подтвердить свою запись на портале «Госуслуги», чтобы получить цифровой код, дающий доступ в большие магазины, атаковали МФЦ.

В основном это пенсионеры и те, кто не имеет смартфонов. В связи с таким наплывом посетителей МФЦ в республике решено перевести на усиленный режим работы, так как появилось большое количество людей, желающих подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ и получить QR-коды.

В офисы «Мои документы» посетителей пришло почти в два раза больше обычного. По данным главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина, за эту неделю на портале «Госуслуги» в Татарстане зарегистрировались почти 47 тыс. человек. На подмогу сотрудникам МФЦ в Казани придут 30 волонтеров — их миссия решать технические вопросы и консультировать посетителей.

Фото: Максим Платонов

Учения ВОЗ в Казани

С 11 по 15 октября в Казани проходили учения международных команд быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера.

Их участниками стали более 100 человек из стран СНГ и Европы, а также представители Всемирной организации здравоохранения. Цель мероприятия — выработать механизм и стандарты работы в полевых условиях, которые после примут за эталон оказания экстренной помощи при вероятных эпидемиях. Местом проведения учений стала территория «Казань Экспо». В первый день специалисты демонстрировали возможности своих мобильных лабораторий, задачей второго дня учений стала идентификация зашифрованных патогенов.

Казань стала местом проведения учений, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, из-за удобной логистики и возможности доставить транспортными самолетами и разместить в закрытом помещении огромные лабораторные комплексы, базирующиеся на шасси КАМАЗов.

Фото: Максим Платонов

Снять статус обвиняемой с директора школы

Родители учеников гимназии №175 Казани, где в мае Ильназ Галявиев устроил стрельбу, обратились с письмом в адрес президента России Владимира Путина и председателя СКР Александра Бастрыкина.

В нем они просят их содействия в вопросе снятия статуса обвиняемой с директора школы Амины Валеевой: «…просим донести до лиц компетентных органов о несогласии обвинений в сторону Валеевой А.С. и призывом к обязательному пересмотру ее статуса «ОБВИНЯЕМАЯ» (орфография и пунктуация сохранены — прим. авт.). Кроме того, в обращении родители попросили организовать очную встречу с ними сотрудников Следкома.

Во вторник директор гимназии Амина Валеева не признала свою вину в халатности, которую ей вменяет следствие. По сведениям ее адвоката Руслана Нагиева, мера пресечения ей не избрана, планируются следственные мероприятия [с ее участием].

За мошенничество и неуплату налогов



В среду в аэропорту «Бегишево» был задержан прилетевший из Калининграда 50-летний директор челнинского кранового завода Марс Тимербулатов.

Фото: kazanfirst.ru

Его подозревают в мошенничестве с ущербом в 5 млн рублей. Как считает следствие, глава предприятия похитил более 5 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках исполнения договора о модернизации грузоподъемного оборудования, заключенного между крановым заводом и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4». Силовики считают, что Тимербулатов использовал аффилированную с крановым заводом коммерческую фирму и специально завысил стоимость поставки.



Кроме того, против Марса Тимербулатова возбудили уголовное дело и по факту уклонения от уплаты более 400 млн рублей налогов. По версии следствия, в 2016—2019 годы подозреваемый направил в налоговую декларации, где указал фиктивные сведения по сделкам с 9 «техническими» контрагентами. Расследование уголовного дела продолжается: на заводе идет обыск, изымается необходимая документация.

Обыски на этой неделе прошли в офисе еще одного челнинского предприятия — «Камгэсэнергостроя». Уголовное дело в отношении неустановленного лица открыли еще весной: причина — невыплата зарплаты сотрудникам компании. Кроме того, несколько ее партнеров еще летом подали иск в Арбитражный суд о признании этого челнинского предприятия банкротом.



Татарстан и Лукойл будут сотрудничать на ниве углеводородов

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов на днях заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя», проходящего в Москве.

Фото: tatarstan.ru

В соглашении говорится, что власти республики и «Лукойл» будут проводить «единую научно-техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья». Также нефтяная компания в рамках договора продолжит строительство новых АЗС и проведет реконструкцию имеющихся заправок на территории республики.

Перепись народонаселения страны — за 40 млрд рублей и в месячный срок

В пятницу на территории России стартовала перепись населения, которая должна была пройти еще осенью прошлого года, но из-за коронавируса ее несколько раз переносили.

Чтобы посчитать тех, кто населяет просторы России, выделили 1 месяц (до 14 ноября) и 40 млрд рублей. Россиян ждут больше 30 вопросов в анкете: возраст, место рождения, гражданство, владение языками, условия проживания и многое другое. Есть и строка о национальности, причем в нее можно вписать даже две.

Впервые в истории России перепись пройдет в цифровом формате — каждый пользователь госуслуг может сделать это самостоятельно. К обеду первого дня переписи этой формой воспользовались уже около 1 млн соотечественников. Безусловно, будет и традиционная форма: домой к жителям городов, сел и деревень придет специально обученный человек — по стране их порядка 270 тысяч — в отличительной экипировке с символикой переписи и, конечно, официальным удостоверением. В Казани будут работать 2,3 тысячи переписчиков и почти 60 стационарных участков.



Фото: tadviser.ru

В Минэкономики РТ уверены, что ВПН поможет отследить численность населения региона и оценить эффективность проведения экономической политики, а данные по результатам переписи заложат в основу прогноза, они же помогут повысить эффективность решений министерств и ведомств республики и адресность экономической политики.

Бюджет напряженный, но социально ориентированный

В последний рабочий день этой недели озвучили данные проекта бюджета Татарстана на предстоящий год.

По оценке министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, он будет напряженным, поскольку сверстан с дефицитом: доходная часть бюджета по прогнозам составит порядка 295 млрд рублей, а расходы оцениваются почти в 306 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем в текущем году. К 2024 году, отметили чиновники, расходы казны на «социалку» увеличатся почти на четверть. При этом при подготовке бюджета в нем не учли возможные убытки бизнеса от ввода QR-кодов. Этим вопросом займется Минэкономики республики.



Как считает глава Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, экономика республики «встает на привычные рельсы» — рост уже демонстрируют семь отраслевых направлений. Проект финансового документа на ближайшем заседании в первом чтении рассмотрит Госсовет Татарстана.

