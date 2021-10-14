СК задержал в аэропорту «Бегишево» гендиректора кранового завода

Накануне в аэропорту «Бегишево» силовики встретили прилетевшего из Калининграда 50-летнего директора АО «Набережночелнинский крановый завод» Марса Тимербулатова. Он задержан по подозрению в мошенничестве с ущербом в 5 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



По версии следствия, руководитель похитил более 5 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках исполнения договора между крановым заводом и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» о модернизации грузоподъемного оборудования. Силовики считают, что фигурант использовал аффилированную с крановым заводом коммерческую фирму и искусственно завысил стоимость поставки.

Подробности оборонного заказа пока не разглашаются.

Также его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 404 млн рублей. По версии следствия, в 2016—2019 годах подозреваемый представил в налоговую инспекцию декларации, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с 9 «техническими» контрагентами. В результате он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на общую сумму более 404 млн рублей.

Организация НЧКЗ работает 15 лет, являлась поставщиком в 24 государственных контрактах на сумму более 323,7 млн рублей. Фото nchkz.ru

На заводе прошел обыск, изъята необходимая документация. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На заводе работают 129 человек. Чистая прибыль за прошлый год составила свыше 51,5 млн рублей (данные «Спарк-Интерфакс»).

В ближайшее время Тимербулатова планируют доставить в Казань для следственных действий и избрания меры пресечения.

Тимербулатов занимает должность гендиректора завода с 2013 года. Организация НЧКЗ работает 15 лет, являлась поставщиком в 24 государственных контрактах на сумму более 323,7 млн рублей.

«Набережночелнинский крановый завод» известен своими традиционными календарями с откровенными фотографиями сотрудниц. Предприятие выпускает их с 2007 года под Новый год. Календари с оттенком ню получают постоянные клиенты компании и новые заказчики. Руководитель отдела маркетинга кранового завода Ирина Музлова заявила, что «в съемках участвуют те люди, которые относятся лояльно к своему предприятию».



Интеллектуальной собственностью «Набережночелнинского кранового завода» являются два товарных знака, 2 изобретения и полезные модели и 1 промышленный образец.