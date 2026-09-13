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Жители Казани считают справедливым МРОТ в 55,5 тыс. рублей

18:37, 13.09.2026

В феврале показатель составлял 55,8 тыс. рублей

Жители Казани считают справедливым МРОТ в 55,5 тыс. рублей
Фото: Динар Фатыхов

Жители Казани считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять в среднем 55,5 тыс. рублей в месяц. В феврале показатель составлял 55,8 тыс. рублей, динамика за семь месяцев достигла минус 0,5%.

Официальный федеральный МРОТ с 1 января 2026 года установлен на уровне 27,093 тыс. рублей. При этом субъекты РФ могут устанавливать региональный минимум выше: например, в Москве он достигнет 39,73 тыс., а в Санкт-Петербурге — 31,25 тыс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Опрос SuperJob проводился с 12 января по 2 февраля среди 27,5 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет в 37 городах России с численностью от 500 тыс. человек.

Напомним, ранее депутаты ГД предложили увеличить МРОТ до 50 тыс. рублей.

Зульфат Шафигуллин

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ЭкономикаОбщество Татарстан

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