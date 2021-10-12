«Вирусная охота» в полевых условиях: международные учения в «Казань Экспо», день второй

23:00, 12.10.2021 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

11 октября в Казани впервые стартовали международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования. В учениях участвуют команды России, Германии и объединенная команда Франции — Бельгии. В день старта они продемонстрировали возможности своих мобильных лабораторий, а сегодня - идентифицировали зашифрованные патогены. Подробности – в фоторепортаже «Реального времени».


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