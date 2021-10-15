Первый день переписи: какой она будет, сколько россиян уже приняли участие и чего они боятся

Спустя несколько переносов из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки наконец-то стартовала Всероссийская перепись населения — 2020. Ее слоган — «Создаем будущее». На то, чтобы узнать побольше о населении нашей широкой и необъятной страны, отводится почти месяц и более 40 миллиардов рублей. Перепись продлится с сегодняшнего дня и до 14 ноября. Кем, как и где записаться и чего боятся россияне — в материале «Реального времени».

Что такое перепись населения и кому она нужна?

Перепись населения — это прежде всего сбор данных о гражданах России и всех тех, кто проживает в ней больше года. Коренным россиянам подготовили 33 вопроса — о возрасте, месте рождения, гражданстве, владении языками, условиях проживания и так далее. С принадлежностью к национальности до прихода переписчика тоже следует определиться, ее неминуемо придется назвать — к слову, указать можно сразу две.

Учтут в переписи и тех, кто проживает в России меньше года, и иностранцев, приехавших погостить или по делу на короткое время. Однако к ним вопросов у переписчиков будет почти в пять раз меньше.

Если верить сайту Всероссийской переписи населения, в плюсе от нее остаются все. Россияне благодаря полученным в ходе нее данным смогут ближе познакомиться с родной страной, ученые получат новые данные для проведения всевозможных исследований, а государство сможет принять верные стратегические решения, правильно распределить бюджетные средства и т.п.

Источник: strana2020.ru

Как принять участие в переписи населения?

Перепись впервые за свою историю проходит в цифровом формате. Все, что нужно для вхождения в число переписанных, — интернет. От граждан требуется в любое свободное и удобное время зайти на портал «Госуслуги» и заполнить поля в разделе «Пройти перепись населения». После ответа на все вопросы участник получает QR-код на мобильный телефон и электронную почти. Если к вам в дверь постучался переписчик, отвечать не его вопросы уже не придется. Необходимо лишь показать QR-код.

По состоянию на 12.00 число принявших участие в переписи через «Госуслуги» россиян почти достигло миллиона. По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, с начала переписи, то есть с 1 октября, получены данные порядка 300 тысяч человек. Небольшой процент населения все же отказывается участвовать. «Но мы их все равно учли. Не в полном объеме их ответы, но количество учли», — заявил Смелов.

Остальным принять участие в переписи помогут специально обученные люди — переписчики. Опознать их можно по шарфу, жилету и сумке с символикой переписи. Все это дополняется «ковидными» аксессуарами — маской и перчатками. Чтобы случайно не стать жертвой мошенника, можно попросить предъявить удостоверение. Переписчик задаст вопросы и зафиксирует их в планшете со специальной программой переписи.

Опознать переписчиков можно по шарфу, жилету и сумке с символикой переписи. Источник: strana2020.ru

Еще один вариант — посетить стационарный участок. Жители Татарстана с их списком могут ознакомиться на сайте Татарстанстата. С собой не нужны никакие документы. Поэтому, даже если вы случайно потеряли паспорт, принять участие в переписи возможно, так как все данные переписи в любом случае обезличиваются.

Все ответы на вопросы готовы дать на горячей линии. Позвонить можно по номеру 8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00 по московскому времени.

Скепсис и боязнь подцепить «корону»

По данным ВЦИОМ, из 1600 опрошенных в начале октября россиян 85% планируют участвовать в переписи. Из них 43% уже окончательно определились с этим планом, остальные 42% ответили неуверенное «скорее всего».

Среди желающих переписаться 43% планируют дождаться переписчика и с помощью него принять участие в переписи, а 41% намерены взять все в свои руки и заполнить форму на «Госуслугах». Онлайн-способ, как нетрудно догадаться, чаще выбирает молодежь.

К слову, не все россияне понимают, зачем проводить перепись в столь не простое время, когда население уязвимо перед COVID-19 — мероприятие приходится на рост заболеваемости и смертности от коронавируса. По данным исследования портала SuperJob, за последние две недели число не желающих принимать участие в ней стало больше в 1,5 раза. Сейчас 3 из 10 опрошенных заявляют, что не будут переписываться.

При этом больше всего противников переписи среди антипрививочников — 44% среди 1600 опрошенных. При этом отказываются поддерживать как офлайн-, так и онлайн-перепись. Сказывается на этом как рост заболеваемости и смертности от коронавируса, так и обычный скепсис. Некоторые не понимают, зачем проводить перепись, если все данные о рождаемости и смертности учитываются органами ЗАГС.

Источник: strana2020.ru

Интересен россиянам и сам процесс переписи. За ее ходом по данным ВЦИОМ планирует следить 58%. Большинство же предпочитает ознакомиться лишь с ее результатами. Ими интересуются 81% опрошенных.

Татарстан ждет экономического эффекта от переписи

На опасения татарстанцев по распространению коронавируса уже ответили власти. В казанском Кремле заверили, что бояться нечего — все действия по переписи будут проводиться в строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. «Безусловно, это очень ответственный момент. Там тоже работают люди, они тоже беспокоятся за свое здоровье. И мы понимаем, что подомовой обход — это тоже контакты. <...> президент Татарстана на прошлом совещании поставил перед Роспотребнадзором задачу, чтобы они слаженно отработали в части обеспечения безопасности для тех, кто будет по переписи приходить в дома», — рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



Сам же Рустам Минниханов еще в прошлом году назвал Всероссийскую перепись населения главным событием 2021-го. По его мнению, она имеет огромное значение укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

В республиканском Минэкономики ее важность объяснили возможностью отследить численность населения региона и оценить эффективность проведения экономической политики. По словам замминистра экономики, начальника Департамента социально-экономического мониторинга Романа Амирханова, результаты новой ВПН лягут в основу прогноза и по демографическим тенденциям в Татарстане, помогут повысить эффективность решения министерств и ведомств РТ и адресность экономической политики.



Амирханов подчеркнул, что, участвуя в переписи, гражданин вносит свой вклад сведениями, которые войдут также и в национальные проекты, помогут понять, сколько и в каком районе нужно детских садов, больниц, ФАПов или школ.



По словам Романа Амирханова, результаты новой ВПН лягут в основу прогноза и по демографическим тенденциям в Татарстане. Фото: mert.tatarstan.ru

«Ковидный» путь к переписи

Последняя перепись проходила в 2010 году с 14 по 25 октября под девизом «России важен каждый». В стране насчитали почти 143 миллиона жителей, из которых более 76,8 миллиона — женщины. Одиннадцать лет назад учитывалось лишь 83 региона. С того момента ситуация должна измениться как минимум за счет вхождения в состав России двух субъектов — республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Источник: Росстат

Так как перепись в России должна проводиться раз в десятилетие, после 2010-го следующая планировалась на 2020-й, который стал пандемийным и омрачился локдауном и прочими ограничениями. В условиях распространения коронавируса проводить ВПН не представлялось возможным, поэтому в середине прошлого года ее перенесли на апрель 2021-го.

Однако планы вновь поменялись из-за весеннего всплеска заболеваемости. Сроки переписи вновь вынужденно сдвинули. Провести решили ее в сентябре, но первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак обратил внимание президента России Владимира Путина на то, что в таком случае ВПН совпадет с выборами в Государственную думу. Чтобы события не накладывались друг на друга, перепись решили организовать 1—31 октября.



Однако по итогам дискуссии с властями регионов России сроки проведения ВПН сдвинули на октябрь — ноябрь 2021 года.

В итоге по 8 ноября она продлится на портале «Госуслуги», а по 14 ноября — на стационарных участках.



В труднодоступных территориях Всероссийская перепись населения — 2020 стартовала еще 1 октября. Больше всего жителей в таких местах сосредоточено в Якутии — 119,7 тыс. человек и Ханты-Мансийском автономном округе — 70,3 тыс. человек.



Татьяна Демина