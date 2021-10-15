Главное о коронавирусе на 15 октября: меры в РТ могут продлиться до весны, ситуация в РФ близка к критической

Фото: Ринат Назметдинов

МФЦ Татарстана переходят на усиленный режим работы



Пункт вакцинации из ТЦ «Южный» переедет в магазин «Мегастрой» по адресу Проспект Победы,101. Его режим работы — с 10.00 до 20.00 в порядке живой очереди.

Два новых мобильных пункта вакцинации откроются в Казани. Появятся они по адресам в магазине «Мегастрой» по адресу 2-я Азинская, 7б и в ТЦ Kazan Mall, со стороны улицы Павлюхина. Оба пункта будут работать ежедневно с 10.00 до 20.00.

МФЦ Татарстана переходят на усиленный режим работы. Связано это с наплывом граждан, желающих подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ и получить QR-коды. Помогать сотрудникам центров будут 30 волонтеров.

В Татарстане предложили выдавать QR-коды жителям с высоким уровнем антител к коронавирусу. С таким предложением выступил депутат Госсовета РТ и глава «Партии роста» Олег Коробченко.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах выявлены нарушения антиковидных мер в детских садах, медцентрах и магазинах. К административной ответственности привлекли шесть магазинов, четыре медцентра, два детсада и два промышленных предприятия.

В Набережных Челнах на работу берут вакцинированных от коронавируса соискателей. Наличие прививки стало важным требованием при выборе соискателей через челнинский центр занятости.

Дополнительные пункты вакцинации планируют открыть в торговых центрах Набережных Челнов. Пока пункты для вакцинации развернуты во всех во взрослых поликлиниках города и в торговом центре «Омега».

Заместитель начальника полиции Татарстана по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов сообщил, что МВД организовало проверку контроля QR-кодов. За 4 дня действия системы составлено 57 протоколов на должностных лиц, в Казани — 25.

Фото: Максим Платонов

Обязательная вакцинация в Татарстане может продлится до весны 2022 года. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. «Данное постановление [об обязательной вакцинации] будет действовать на период эпидемиологического неблагополучия, который в такой период не исключено, что может продлится до весны 2022 года, то есть тот период, когда мы имеем сезонный подъем вирусных инфекций», — отметила она.

Вице-премьер Татарстана, глава республиканского штаба по противодействию коронавирусу Лейла Фазлеева на брифинге напомнила, что QR-код не предусмотрен для людей с медотводом от прививки: «На сегодняшний день всеми службами рекомендуется максимальная изоляция в случае, если у вас есть медицинский отвод. Мы готовы в свою очередь совместно с Министерством молодежи и некоммерческими активными организациями взаимодействовать по доставке продуктов и лекарственных препаратов для граждан старше 65 лет или тех, кто имеет медицинский отвод. Если гражданин действительно имеет медицинский отвод, посещение мест массового пребывания людей для него крайне нежелательно».

Оснований для введения общероссийского локдауна нет

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал коллег по всей стране усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения из-за роста заболеваемости ковидом. «Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», — написал Проценко в пятницу в своем Telegram-канале.

Медиков пенсионного возраста, уходивших на самоизоляцию, попросили привиться и вернуться на свои рабочие места. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В России завершены пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V». Теперь поданы документы для постоянной регистрации препарата.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске розыгрыша 10 квартир среди прошедших вакцинацию москвичей. Розыгрыш будет длиться в течение пяти недель.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в 25 российских регионах закрыты 605 школ и в 22 субъектах — 117 детских садов из-за сложной эпидемиологической ситуации. Очаг заболеваемости возникает, если в классе отсутствуют более 20% учащихся. Попова призвала родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об объемах вакцины «Спутник V», выпущенной в гражданский оборот. Выпущено более 62 млн комплектов препарата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти страны будут готовы перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных. По его мнению, нужно продолжать объяснять людям необходимость прививки.

В Москве Сергей Собянин допустил введение краткосрочных ограничительных мер из-за коронавируса. Он заявил, что они возможны в том случае, если не повлияют на развитие города.

Первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева считает, что жесткие меры не помогут привить больше людей от COVID-19. По ее мнению, человек сам должен отвечать за свое здоровье, а не государство.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, оснований для введения общероссийского локдауна нет. По ее словам, делать это нецелесообразно из-за негативных последствий для людей и страны.

Кабардино-Балкария вводит с 15 октября QR-коды для посещения ресторанов и культурных объектов. В соответствии с указом главы республики в объектах общественного питания допускается заполняемость на 50% от общей вместимости, в театрах, концертных залах, домах культуры и кинотеатрах — 75%.

Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19. Это уже 13-я версия. В ней обновили разделы, касающиеся лекарственной терапии.

QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта введут с 15 ноября в Приморье. Требование не будет распространяться на жителей края младше 18 лет, людей, имеющих документ о недавно перенесенном коронавирусе, и посетителей, у которых есть отрицательный ПЦР-тест, с даты проведения которого прошло не более 72 часов.

В Якутии также объявили о введении QR-кодов. Действовать система кодов начнет с 20 октября при посещении кино, театров, концертных залов, музеев, выставок и библиотек. С 25 октября QR-коды понадобятся посетителям фитнес-клубов, бассейнов и других физкультурно-оздоровительных учреждений, с 1 ноября — посещающим общепит. до 1 ноября в Якутии запрещены массовые мероприятия, приостановлены профмедосмотры, а половине сотрудников всех компаний рекомендовано перейти на дистанционный режим работы.

В Свердловской области расширили список профессий, попадающих под обязательную вакцинацию. К ним добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры — автовокзалов, аэропорта, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек. Они должны до 15 ноября привиться первым компонентом вакцины, а до 15 декабря — вторым.

В 10 школах Москвы ввели бесплатные тесты на коронавирус. Пока нововведение коснется старшеклассников. Диагностика бесплатная, проводить ее планируется во время уроков.

Более полутриллиона рублей дополнительно выделено Минфином на борьбу с COVID-19. Об этом сообщил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что средства, которые сегодня вынуждены тратить на лечение, можно профилактировать.

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, чем необходимо питаться контактировавшим с больными COVID-19. По его словам, в качестве профилактики нужно обязательно есть 400-500 г фруктов и овощей в день.

В Астраханской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. В их числе работники сферы образования, здравоохранения, торговли, общепита, ЖКХ и бытовых услуг. Им будет необходимо привиться первым компонентом вакцины до 10 ноября текущего года, а вторым — до 10 декабря.

В Италии введены обязательные COVID-сертификаты для доступа на рабочие места

В мире коронавирусом на 10:30 по мск заразились 239 611 288 человек, умерло 4 882 126 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 767 938). На втором — Индия (34 037 592). На третьей строке — Бразилия (21 612 237).



В Аргентине провели исследование, показавшее что укол «Спутника Лайт» дает сильный иммунный ответ. Сообщил об этом Российский фонд прямых инвестиций. Промежуточные результаты исследования основаны на данных 1102 добровольцев, вакцинированных 12 разными комбинациями препаратов.

В Италии введены обязательные COVID-сертификаты для доступа на рабочие места. Приход на работу без такого документа грозит штрафом от 600 до 1500 евро. Также возможен выход на работу после проведения теста на COVID-19, но делать его придется каждые 48 часов.

Таиланд заинтересовался российскими вакцинами от коронавируса. Об этом заявили в МИД РФ. директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев рассказал, что сейчас прорабатывается возможность поставок российских вакцин в Бангкок, и также существует интерес к технологиям производства российских вакцин.

Вакцина «Спутник V» будет поставляться во Вьетнам. Контракты на поставку подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамские T&T Group и Vabiotech. Об этом сообщил директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

Дарья Акимова