«Больницы полные! Лейла Ринатовна, можно так говорить?»

Фото: Максим Платонов

Ограничительные меры могут продержаться до весны 2022 года

Ограничительные меры никогда не имели и не заимеют популярность, а будут вызывать только критику и некое сопротивление. Об этом заявила вице-премьер Татарстана, глава республиканского штаба по противодействию коронавирусу Лейла Фазлеева на большом брифинге, который на пятый день введения QR-кодов в Татарстане собрал руководителей Минцифры, Минздрава, МВД, Роспотребнадзора.

Фазлеева на брифинге напомнила, что QR-код не предусмотрен для людей со справкой об антителах и с медотводом от прививки.

— На сегодняшний день всеми службами рекомендуется максимальная изоляция в случае, если у вас есть медицинский отвод. Мы готовы в свою очередь совместно с Министерством молодежи и некоммерческими активными организациями взаимодействовать по доставке продуктов и лекарственных препаратов для граждан старше 65 лет или тех, кто имеет медицинский отвод. Если гражданин действительно имеет медицинский отвод, посещение мест массового пребывания людей для него крайне нежелательно, — отметила она.

Фазлеева на брифинге напомнила, что QR-код не предусмотрен для людей со справкой об антителах и с медотводом от прививки. Фото: tatarstan.ru

Не исключается, что обязательная вакцинация и QR-коды останутся с нами до весны 2022 года, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



— Данные постановления будут действовать на период эпидемиологического неблагополучия, который в такой период не исключено, что может продлится до весны 2022 года, то есть тот период, когда мы имеем сезонный подъем вирусных инфекций, — сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

К слову, сегодня состоится встреча представителей Минпромторга, Роспотребнадзора и Минюста с предпринимателями и представителями торговых центров по ситуации с введением QR-кодов. Отдельные встречи уже были проведены с Ассоциацией рестораторов и отельеров, подчеркнула Фазлеева.

— Я непосредственно как руководитель штаба также с рядом торговых центров нахожусь в коммуникации по тем вопросам, которые у них возникают, — сказала вице-премьер.

Граждан попросили не пытаться обмануть систему

За последнюю неделю на портале госуслуг в Татарстане зарегистрировались почти 47 тысяч человек — все это благодаря введению QR-кодов, отметил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин. Всего на сегодня учетную запись на госуслугах имеют больше 2,5 млн жителей республики.

Из-за ажиотажа пришлось изменить график работы многофункциональных центров (МФЦ). Так, в воскресенье все офисы по всей республике будут работать с 9.00 до 15.00 — но только по вопросам, связанным с сайтом госуслуг.

Хайруллин предостерег от подделки QR-кодов — они привязаны к паспортным данным, а подделка этого документа является уголовным преступлением. Фото: Ринат Назметдинов

Отдельно Хайруллин предостерег от подделки QR-кодов — они привязаны к паспортным данным, а подделка этого документа является уголовным преступлением.

— Хотел бы упредить, чтобы никаких недоразумений не возникало или соблазнов взять чей-то QR-код и каким-то образом пытаться обмануть систему... Больницы полные! Лейла Ринатовна, можно так говорить? — уточнил Хайруллин у Фазлеевой. И, получив разрешение, продолжил: — Люди болеют. Я принимаю все меры, чтобы меньше контактировать с людьми — мою руки, хожу в маске.

Вакцин хватает, врачей — нет

Введенные меры уже дают плоды — за последние 7 дней от коронавируса вакцинировано 98 437 человек. Это больше, чем за весь сентябрь, когда прививку получили 80 157 человек. А за последние сутки в Татарстане от COVID-19 привились 24 010 человек — это рекорд.

— С момента объявления о введении новых антиковидных мер мы видим значительное ускорение охватов вакцинацией, — отметила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

Из-за высокого спроса на вакцинацию в Татарстане увеличили число пунктов вакцинации — с 150 до 170. В том числе в Казани появился круглосуточный прививочный пункт. В любое время дня и ночи получить укол можно у главного входа в торговый центр «Мега», в бывшем летнем кафе IKEA. Два раза в день предусмотрены технические перерывы — с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30. Тем временем пункт вакцинации из ТЦ «Южный» переедет в магазин «Мегастрой» по адресу пр. Победы, 101.

С момента объявления о введении новых антиковидных мер мы видим значительное ускорение охватов вакцинацией, — отметила Марина Патяшина. Фото: tatarstan.ru

Вакцин хватит на всех, успокоил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. В настоящее время доступно 574 520 доз. А вот кого не хватает, так это врачей. Фатихов поддержал призыв министра здравоохранения России Михаила Мурашко к медикам старшего возраста, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, — привиться и вернуться на свои рабочие места.

— Она [нехватка] связана с тем, что пенсионеры уволились за период пандемии чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но сегодня мы тесно работаем с нашими вузами и ссузами в части привлечения студентов-ординаторов, — отметил замминистра.

Что касается коек, то их в Татарстане развернуто около 6,5 тысячи. И 6 тысяч уже заняты. Резерв коечного фонда Татарстана составляет порядка 5% — он отслеживается ежедневно.

— На сегодняшний день пока необходимости в открытии новых коек и перепрофилировании больниц нет, — сказал Фатихов.

Вакцины хватит на всех, успокоил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. Фото: tatarstan.ru

«Увеличивается со стороны отдельных предприимчивых в скобках людей продажа поддельных сертификатов»

Между тем МВД подключилось к проверке того, как соблюдается контроль QR-кодов в торговых центрах и других крупных объектах. За 4 дня действия системы составлено 57 протоколов на должностных лиц, в том числе 25 в Казани. Как сообщил заместитель начальника полиции Татарстана по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов, протоколы составляют по той же статье, что и за нарушение масочного режима — 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Формулировка такая — отсутствие или ненадлежащая организация проверки наличия QR-кодов у граждан при в ходе в организации.

Есть и другая проблема — продажа поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В республике уже возбудили 38 уголовных дел по этому факту.

— Увеличивается [интерес] со стороны отдельных предприимчивых в скобках людей по продаже поддельных сертификатов [о вакцинации от коронавируса]. В этой части проблема есть, мы уже работаем по этому направлению последние четыре месяца. Возбуждено 38 уголовных дел. По городу Казани есть такие факты, в Набережных Челнах, Зеленодольске и Апастово. Я просил бы в этой части, коллеги, все-таки с нашими гражданами работать. Здесь люди, может быть, для выполнения каких-то отдельных фактов использования приобретают, но при этом забываются. Да, по этой статье человек лишения свободы, может быть, не получит, штраф или условно, но вместе с тем испортит свою биографию, испортив биографию своих детей и внуков, — высказал обеспокоенность Мухаметзянов.

Что касается предъявления чужих QR-кодов, то МВД провело обучение личного состава по этому поводу и установило на гаджетах сотрудников специальное программное обеспечение. Наказывать за использование чужих кодов, как уточнил Мухаметзянов, будут по той же самой статье. Штраф физлицам составит до 30 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 300 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф для физлиц составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — до 500 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн рублей.



Есть и другая проблема — продажа поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В республике уже возбудили 38 уголовных дел по этому факту. Фото: Максим Платонов

— Все меры, которые носят ограничительный характер, никогда не имели популярного характера, ни в какой период не будут популярны, будут вызвать и критику, будут вызывать некое сопротивление и будут вызывать в том числе вопросы подделки документов, — прокомментировала Лейла Фазлеева доклад МВД. — В словах Фяргата Усмановича основной призыв ко всем нам состоит в том, что подделка документов является преступлением. Соответственно, уважаемые друзья, сегодня вакцинация — единственный путь к противодействию и противостоянию коронавирусной инфекции и ее распространению.

Вице-премьер попросила граждан немного потерпеть:

— Прошу всех озаботиться не получением поддельных документов, не какими-то ухищрениями вроде «А я смогу пройти в торговый комплекс, показав QR-код соседа?». Уважаемые друзья, сегодня период нашего взаимодействия, единения в противостоянии серьезнейшей, опаснейшей инфекции, которая не дает абсолютно точно нам никакого успокоения.

Проверки организаций начнутся уже скоро

QR-коды в торговых центрах проверяют только у посетителей, отметила Патяшина, а у персонала ТЦ есть время до 8 ноября, чтобы провакцинироваться первым компонентом, и до 6 декабря — вторым. Проверки организаций на предмет соблюдения требования об обязательной вакцинации начнутся с 9 ноября.

Сотрудники с медотводом продолжат работать — со строгим соблюдением всех мер. Как правило, количество лиц с медицинскими противопоказаниями в трудовых коллективах не превышает 20%, остальные 80% должны быть вакцинированы. Если доля людей с медотводом превышает показатель — то это предмет для внимательного изучения справок совместно с Министерством здравоохранения РТ, заметила Патяшина.

Глава Роспотребнадзора назвала документы, чтобы предприятия заранее приготовились к приходу проверки. Это:

штатное расписание предприятия;

список сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации;

ознакомление сотрудников с постановлением об обязательной вакцинации;

приказ на отстранение или перевод на дистанционную работу;

все сертификаты вакцинированных или переболевших лиц;

справки о медицинских отводах.

Дарья Пинегина