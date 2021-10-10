Казанские рестораторы готовятся потерять до 70% дохода

Что говорят казанские рестораторы о новых ограничениях, как к ним готовы театры и поможет ли «QR-кодирование» сферы услуг и развлечений сдержать коронавирусную напасть

Фото: Максим Платонов

С завтрашнего дня в Татарстане начнут действовать новые ковидные ограничения. Главная новация — вход в рестораны и кафе республики, в ТРЦ, в фитнес-залы и в бассейны теперь будет доступен только по QR-коду о сделанной прививке или о перенесенном коронавирусе за последние полгода. Торговые центры Татарстана уже составили письмо на имя Рустама Минниханова о том, чтобы власти отказались от такой пропускной системы, иначе это приведет к новому витку потерь и банкротств. Как утверждают в беседе с «Реальным временем» представители ресторанной сферы, они тоже предвидят немалые проблемы и тоже готовят обращение к властям. Рестораторы оценивают надвигающийся спад прибыли примерно в 30—70% от общей выручки и сравнивают свое положение с тем, что было летом в Москве. Наши собеседники говорят, что если QR-коды будут действовать достаточно долгое время — например, два месяца — то сфера общепита опять потеряет изрядно количество игроков. Театры, конечно, о банкротствах не говорят, но тоже особого энтузиазма не испытывают — ведь им придется срезать рассадку до 50%. А главный инфекционист МЗ РТ Халит Хаертынов комментирует вводимые меры как необходимые: в Минздраве надеются не только на то, что людей они сподвигнут на прививку, но и на то, что удастся прервать цепочки заражения в местах массового посещения — таких, как те же ТЦ. Подробная точка зрения различных сторон — в материале «Реального времени».

«Лучше локдауна, но это большие финансовые потери»

Комментируя «Реальному времени» вводимые с 11 октября в Татарстане новые антиковидные меры, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова отметила: для ресторанного бизнеса это лучше полного локдауна, однако если ограничения продлятся существенное время, многие кафе и рестораны окажутся под угрозой закрытия.

— Если говорить с позиции безопасности, наверное, когда принималось решение об ограничениях, исходили из того, вводить ли локдаун или наложить определенные ограничительные меры. С этой позиции нынешнее решение — вариант лучше, чем локдаун, — отметила собеседница нашего издания. — Но если говорить про ресторанный бизнес, то для нас ограничения, которые вступают в силу с 11 октября, практически равносильны локдауну.



По словам Шарафутдиновой, по опыту Москвы можно судить, насколько гости негативно отнеслись к ограничительным мерам в кафе и ресторанах в виде пропуска по QR-кодам и как сильно бизнес потерял в трафике. При этом когда в столице вводились аналогичные ограничения, в кафе и ресторанах еще работали летние веранды, а на сегодняшний день из-за погодных условий все веранды в Казани уже закрыты. Шарафутдинова прогнозирует, что выручка ресторанного бизнеса просядет минимум на треть.

— Мы думаем, что наши залы точно так же опустеют, как это было в Москве. Когда негласно объявили о новой волне коронавируса, когда стало понятно, что опять идет рост заболеваемости, мы увидели, что выручка и так просела. А с введением ограничений мы прогнозируем, что она снизится еще процентов на 30. Для ресторанной отрасли это влечет за собой большие финансовые потери, — считает она.

По мнению собеседницы нашего издания, если ограничения продолжатся длительный период, однозначно последует закрытие многих учреждений общественного питания.

— Все ресурсы уже исчерпаны, кредитов понабрали, рассчитывать больше не на что, — сетует Шарафутдинова.

При этом, по словам исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, рестораторы находятся на связи со специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ для разъяснения всех пунктов нового постановления Кабмина РТ. В частности, остаются вопросы, учитывается ли при введении ограничений площадь залов учреждений общепита, есть вопросы и по персоналу. Например, сможет ли после 11 октября пройти на работу непривитый сотрудник ресторана или кафе, работающего в торговом центре. Говоря о технологии проверки QR-кодов посетителей, Шарафутдинова отметила, что этот пункт как раз не вызывает особых вопросов:

— Посетитель предъявляет открытый в личном кабинете на Госуслугах QR-код, мы его сканируем и выходим на сайт, где подтверждается, зарегистрирован ли этот сертификат.

После разъяснения всех пунктов постановления рестораторы, скорее всего, будут готовить совместное обращение в адрес руководства республики, пообещала Шарафутдинова.

— Рестораторы хотят получить разъяснения по постановлению, чтобы точно знать все правила игры. Мы должны определить все моменты, как это будет работать на практике, как будет контролироваться, каким образом осуществляться, кто имеет право контролировать, как это будут делать. Только после этого, исходя из рекомендаций и пояснений, мы думать, какое обращение необходимо направить, чтобы наша и без того пострадавшая отрасль не умерла совсем, — резюмировала наша собеседница.

«С понедельника мы ждем существенного снижения выручки»

Источник «Реального времени», не пожелавший называться, представляющий ресторанную сеть, работающую в Татарстане, рассказывает, что рестораны не хотят, но вынуждены поддержать инициативу о введении системы пропусков по QR-коду, однако ответственность за корректность предоставленных данных будет нести сам гость. С понедельника в сети действует правило, в соответствии с которым гость либо привит, либо перенес COVID-19 в недавнем прошлом и может это подтвердить. Третьего варианта нет.

— На этот раз «антиковидные ограничения» не вызвали особой паники, скорее это была ожидаемая активность, — говорит наш собеседник. — В связи с тем, что, как показывает статистика, процент привившихся граждан не такой как хотелось бы, с понедельника мы ожидаем существенное снижение выручки. Прогнозируем на 30%, и вплоть до 60%. Соответственно, из этого вытекает оптимизация расходной части и уменьшение суммы налоговых выплат в бюджет. А это не есть хорошо. Вдохновленная опытом московских коллег, на сегодняшний день Ассоциация рестораторов РТ готовит письмо с вопросами в РПН. Напомним, в Москве антиковидные ограничения были в конце концов смягчены для сегмента HoReCa после ряда обращений рестораторов...

Роман Бутузов, еще один казанский ресторатор, один из основателей ресторана «Мама Фета», прогнозирует еще больший спад финансовых показателей — от 50 до 70%. Он ссылается на опыт коллег из Москвы и подмечает, в чем различие между столицей и Казанью:

— В Москве ограничения продержались 2 недели — и там рестораны заметно опустели на это время. Не вижу предпосылок к тому, чтобы у нас ситуация была другая. Но есть очень важные различия: во-первых, московских рестораторов поддерживали власти, у них были бонусы в части коммунальных тарифов и налоговых платежей. А у нас, что ни говори, поддержки минимум. И второе различие: московскую сферу гостеприимства к QR-кодам готовили заранее, у них был подготовленный план. А у нас с момента выхода постановления до ввода ограничений было 3 дня. За это время сложно подготовить какое-то руководство к действию. У нас пока организационных вопросов больше, чем ответов: например, как мы должны проверять личность человека, который предъявляет пусть даже действующий QR-код? Мы по закону не имеем права просить его предъявить паспорт, а без него откуда мы поймем, чей код он показывает? Есть такие моменты, и чтобы снять все вопросы, придется, конечно, потрудиться.



Роман Бутузов соглашается с тем, что QR-коды — это все-таки чуть лучше, чем локдаун, но предполагает, что придется нелегко:

— Обороты упадут, приятного мало. Очень много проблем нас ждет и хлопот. Конечно, понятно, что это все делается для сдерживания коронавируса и направления людей на вакцинацию, но для бизнеса это очень сложная история. Мы потеряем множество гостей: например, это будет молодежь, которая вакцинирована не так плотно. Или, например, семьи с детьми — у нас по субботам и воскресеньям очень много отдыхало семейных гостей. Сейчас детей (которых нельзя вакцинировать) в ресторан пускать мы не должны. Будут финансовые потери: думаю, если рассуждать здраво, до 70% мы потеряем на это время. И если это продлится месяца два — думаю, многим казанским ресторанам можно будет смело закрываться. Те, кто смогли выжить после первого локдауна, могут не перенести этих ограничений. Если продлится 2 недели, как в Москве, — отрасль переживет это почти безболезненно. Но если дольше — пойдет череда банкротств.

А еще Бутузов обращает внимание на то, что страдать будут не только собственники бизнеса, но и сотрудники, за которых они несут ответственность.

— Естественно, мы все — за здоровье граждан. Но вот у меня в ресторане все сотрудники привиты — мы долго это обсуждали, и в итоге я смог убедить персонал вакцинироваться. Теперь, когда и они тоже начнут терять определенную долю дохода (например, официанты, которые сильно зависят от чаевых) — будет копиться негатив, негодование... Нам ведь и с этим нужно будет работать. Так что общепиту сейчас придется нелегко, и это факт.



Для безопасности зрителя театры идут на жертвы

Коронавирус катком проезжается не только по гастрономическим развлечениям и радости шопинга, но и по культуре. Музеям относительно повезло: их новые ограничительные меры не коснулись. А вот театрам и концертным залам республики снова придется несладко. Конечно, к страшному опыту прошлого года, когда артисты и музыканты были полностью лишены живого контакта со зрителем, возвращения пока нет. Но ограничения будут ощутимыми. Напомним, залы теперь могут быть заполнены только на 50 процентов (но не более 500 человек).

Лазейка небольшая оставлена: если все работники театра или концертного зала привиты, то можно продать билеты на заполнение 70% зала. Правда, при этом посетитель должен предъявить QR-код или справку о перенесенном ковиде в последние полгода — то есть, 70-процентная рассадка допускается только в так называемом режиме COVID-free. Уже завтра вступает в силу постановление, и комментарии от представителей казанских театров поступают пока только краткие. Если не сказать, мрачные.

Так, в пресс-службе Казанского ТЮЗа пояснили, что сейчас в театре «ведут работу по приведению в исполнение постановления кабмина РТ. Работники продолжают вакцинироваться, для непривитых сотрудников ведется разъяснительная работа о необходимости вакцинации».

По совам директора театра имени Галиасгара Камала Ильфира Якупова, на данный момент театр продает спектакли только на рассадку не более 50%:

— Все купленные билеты действительны. Театр работает в штатном режиме. Большинство сотрудников привито, и процесс вакцинации продолжается. На данный момент мы продали порядка 40% билетов на октябрь — ноябрь и еще продолжаем продавать, так как разрешенная рассадка 50%. Это гораздо ниже средней посещаемости театра Камала. Однако мы понимаем, что все это делается для нашей же безопасности.



Исполнительный директор театра имени В.И.Качалова Диляра Хусаинова однозначно заверила, что начатый в начале октября II Качаловский фестиваль будет достойно продолжен:

— Впереди приезд еще двух театров — из Москвы и Санкт-Петербурга, все купленные билеты действительны. Отмечу, что и на октябрь, и на ноябрь продажа билетов идет уже давно, и для зрителей в пятницу мы повесили соответствующее объявление на нашем сайте: билеты возвращать не нужно. Сейчас мы будем работать в соответствии с постановлением, продавая только 50 процентов мест в зрительном зале. В этом случае, как мы уже знаем, казанцам не потребуется предъявлять QR-коды. Не хочется пока думать и прогнозировать наши финансовые потери — мы все понимаем, что это необходимо, чтобы предотвратить распространение инфекции. Однако, конечно, мы теряем прибыль. Это ведь наши внебюджетные доходы, из которых частично выплачивается и заработная плата сотрудникам. Да и артистам гораздо приятнее видеть полный зал…



«Решение направлено не против людей, а для защиты населения»

Комментируя «Реальному времени» вводимые с 11 октября в Татарстане новые антиковидные меры, главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана, доктор медицинских наук, доцент КГМУ Халит Хаертынов подчеркнул, что принятые ограничительные мероприятия позволят сохранить жизни, особенно пожилого населения, и поспособствуют более активной вакцинации.

— Это решение направлено не против людей, а для защиты населения, поскольку в последние недели мы наблюдаем значительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Больницы испытывают колоссальную нагрузку по количеству госпитализированных, — объясняет инфекционист. — Чтобы как-то повлиять на распространяемость COVID-19, необходимы ограничительные мероприятия!



По мнению специалиста, ограничительные меры в виде QR-кодов на посещение ресторанов, торговых центров, мест скопления людей, особенно для граждан пожилого возраста, имеют очень важно значение в плане защиты здоровья и жизни.

— Именно в пожилом возрасте заболевание протекает достаточно тяжело с риском неблагоприятного исхода. К сожалению, ковид помолодел — болеют не только пожилые, но и люди среднего возраста, молодые люди. Ковид протекает на данной волне достаточно агрессивно, более тяжело, по сравнению с предыдущими. Для того, чтобы люди подвергались меньшему риску заражения, а лучше ему вообще не подвергались, как раз эти ограничительные мероприятия и вводятся — говорит врач.

При этом Хаертынов признал, что остаются некоторые вопросы и перекосы. В частности, в общественном транспорте можно ездить без QR-кода, а пойти в ресторан — нельзя.

— Но, с другой стороны, в общественных местах действует обязательное правило по ношению масок, поскольку там, где скученность населения в ограниченном пространстве — наиболее высока вероятность инфицирования, в том же самом трамвае. А что касается ресторанов — во время еды люди снимают маски, и потенциально вероятность инфицирования в этом случае возрастает. Поэтому планируется ввести режим пропуска туда по QR-кодам, — объясняет специалист.

Ограничения на посещение торговых центров Хаертынов прокомментировал так:

— Ограничительные мероприятия носят точечный характер. Торговые центры — места скопления очень большого количества людей. Одновременно в них могут находиться не просто десятки, а сотни и тысячи людей. Потенциально вероятность инфицирования, несмотря на большие площади, когда люди концентрируются в магазине, пользующемся большим спросом, все равно будет больше, чем в маленьком магазине, — убежден он.

Говоря об ожидаемом возрастании темпов вакцинации, наш собеседник подчеркнул:

— Все медицинские работники очень надеются, что люди хотя бы сейчас, на фоне роста заболеваемости, осознав всю серьезность ситуации, задумаются о необходимости вакцинации. Реальная защита от новой коронавирусной инфекции может быть обеспечена только у тех, кто недавно переболел, либо путем вакцинации. Даже если человек не болел в первые волны, не нужно думать, что инфекция обойдет стороной и на этот раз. Нет! Рано или поздно коронавирусная инфекция может затронуть каждого, кто не имеет иммунитета к ней. Поэтому очень важно, чтобы такой иммунитет сформировался у каждого конкретного человека –—и лучше не путем перенесения заболевания, а путем вакцинации. Тогда будет сформирован давно уже ожидаемый коллективный иммунитет.