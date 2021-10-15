«Напряженный, но выполнимый»: дефицит бюджета Татарстана в 2022 году составит 10,9 млрд рублей

Бюджет напряженный, но экономика республики «встает на привычные рельсы»

— Бюджет напряженный, поскольку дефицит имеется, но выполнимый, — оценил планируемые расходы и доходы Татарстана в 2022-м министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. По проекту республиканского бюджета на следующий год и плановый период 2023 и 2024 годов уже получено свободное заключение. Документ рассмотрен в парламентских комитетах по профильным направлениям и подготовлен для рассмотрения Госсоветом Татарстана в первом чтении.

В 2022 году доходы бюджета республики, по прогнозам, составят 294,8 млрд рублей, что выше первоначальных плановых показателей 2021-го на 7,3%. Расходы планируются в размере 305,7 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем в текущем году. Дефицит бюджета республики, таким образом, должен составить 10,9 млрд рублей, подытожил Гайзатуллин.



В то же время председатель Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин считает, что экономика республики «встает на привычные рельсы». По его прогнозу, исполнение бюджета региона будет не менее плановых показателей.

— Доходы бюджета увеличиваются на 20 млрд рублей, расходы — на 24 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Рост идет по семи отраслевым направлениям, — объявил Якунин.



«Доходы бюджета увеличиваются на 20 млрд рублей, расходы — на 24 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Рост идет по семи отраслевым направлениям», — объявил Якунин. Фото: tatarstan.ru

Гайзатуллин в свою очередь обратил внимание, что дефицит бюджета сохраняется в одном и том же объеме, что говорит о том, что весь его объем заложен в республиканском бюджете:

— По сценарным условиям у нас с муниципалитетами разногласий нет. Это говорит о живой работе с муниципалитетами, — подытожил он.

При этом спикер обратил внимание, что иногда районы испытывают нехватку бюджета. По его словам, такая ситуация связана с дополнительными расходами в них.

Социальные расходы до 2024-го вырастут почти на четверть

Бюджет является социально ориентированным, подчеркнул глава татарстанского Минфина. Так, например, социальные расходы до 2024 года должны увеличиться на 24%. Доходная база такого роста не имеет.



— Это говорит о том, что ежегодно имеется определенное снижение или изменение федерального законодательства, которое приводит к уменьшению доходной базы, — пояснил Гайзатуллин. — По 2021 году особенно сильно повлияла отмена льгот нефтяников. Это огромная сумма и для Татарстана колоссальная потеря. Более 26 млрд нам недопоступает.

«По 2021 году особенно сильно повлияла отмена льгот нефтяников. Это огромная сумма и для Татарстана колоссальная потеря», — отетил Гайзатуллин. Фото: rt-online.ru

Ситуация усугубляется тем, что регионам-донорам, к числу которых относится и Татарстан, при нехватке средств часто приходится выруливать за счет собственного бюджета.



— Соблюдается незыблемое правило бюджетного кодекса — сбалансированность бюджетной системы. Как на уровне федерации, так и на уровне республики. И второй момент — социальная направленность бюджета. Она с каждым годом растет, — обратил внимание председатель комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Депутаты считают, что в бюджете Татарстана необходимо предусмотреть дополнительные средства на обеспечение лекарствами граждан с редкими заболеваниями, оперативное лечение больных катарактой, выполнение бесплатного протезирования зубов отдельных категорий граждан и т.д. Кроме того, в Госсовете РТ считают, что в дополнительном финансировании нуждается тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ, капремонт зданий детдомов и школ-интернатов, строительство спортзалов и модернизация пищеблоков в школах и т.д.



При планировании бюджета, как заверил Якунин, учитываются и пожелания самих граждан, которые, например, связаны с вопросами деятельности садоводческих товариществ, поставкой воды, проведением интернета в отдаленные населенные пункты. Берутся во внимание и различные республиканские программы. Так, на программу самообложения, которая уже показала свою эффективность, на 2022—2024 годы заложат 2 миллиарда рублей.

Якунин напомнил, что на бюджет и экономическую ситуацию в целом влияет как пандемия, так и колебания курса рубля и цен на нефть, которые, к слову, в этом году были более-менее стабильны.

Якунин напомнил, что на бюджет и экономическую ситуацию в целом влияет как пандемия, так и колебания курса рубля и цен на нефть. Фото: Максим Платонов

Возможные убытки бизнеса от QR-кодов в бюджете не учтут

Как выяснилось, в планируемом бюджете не учитываются возможные убытки бизнеса от QR-кодов, введенных в Татарстане с 11 октября на фоне роста заболеваемости и смертности от коронавируса. В целом оценку последствий действия этой ограничительной меры только предстоит дать. Займется изучением этого вопроса Министерство экономики Татарстана.

— Это в течение года будет определяться. Сегодня заранее сказать и заранее заложить какие-то деньги будет неправильно, — прокомментировал ситуацию Гайзатуллин.



Мария Короткова