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За четыре дня в Татарстане составили более 50 протоколов за ненадлежащую организацию проверки наличия QR-кодов

10:49, 15.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За четыре дня в Татарстане составили более 50 протоколов за ненадлежащую организацию проверки наличия QR-кодов
Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель начальника полиции Татарстана по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов сообщил, что МВД организовало проверку контроля QR-кодов. За 4 дня действия системы составлено 57 протоколов на должностных лиц, в Казани — 25.

Протоколы составляют по той же статье, что и за нарушение масочного режима, с формулировкой за отсутствие или ненадлежащую организацию проверки наличия QR-кодов у граждан при в ходе в организации.

В Татарстане новые правила вступили в силу с 11 октября. С понедельника посещение заведений общепита, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах и на объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала свыше 400 «квадратов» возможно только при предъявлении QR-кода, который получают вакцинированные и переболевшие COVID-19.

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