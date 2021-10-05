Назвался мишарином — запишут мишарином: как Росстат решит «национальный вопрос» на Всероссийской переписи

Всероссийская перепись населения — 2021 на фоне очередной волны коронавируса почти полностью пройдет в цифровом формате — Росстат практически отказался от бумажных переписных листов, выдав переписчикам планшеты, и позволил поучаствовать в переписи через портал «Госуслуги». Как стало известно сегодня на брифинге в Кабмине РТ с участием представителей Росстата и Минэкономики РТ, несмотря на пандемию, треть переписчиков до сих пор от коронавируса не вакцинирована. В новой переписи россиян расспросят об их жилищных условиях, а вот от подсказок по определению национальности и родного языка отказались: назвался мишарином или кряшеном — так и запишут. О том, как все-таки Росстат будет решать болезненный «национальный вопрос», зачем нужны данные переписи чиновникам РТ и как QR-код защитит данные татарстанских семей, — в материале «Реального времени».

Всероссийскую перепись населения перевели в «цифру»

Наталья Гатауллина, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ, рассказала о главном отличии нынешней Всероссийской переписи населения (ВПН), которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года: это появление цифрового формата. Переход на «цифру» привел не только к возможности заполнить анкету дистанционно — на портале «Госуслуги», но и отказаться в принципе от бумажных носителей — по домам переписчики будут ходить не с кучей переписных листов, а с небольшими планшетами.

По словам главы отдела Росстата РТ по РФ, все необходимые подготовительные работы завершены. Для ВПН были наняты 1 185 контролеров, почти половина из которых — работники учебных заведений, еще треть — работники учреждений и предприятий (и, к слову, 6% неработающих пенсионеров, 3,3% — незанятые). А в основной состав переписчиков вошло 7 108 человек, почти половина из которых также учителя. Дополнительно были подобраны 58 инструкторов районного уровня для работы в МФЦ. Всего, таким образом, перепись в Татарстане будут обеспечивать более 8,5 тысячи человек, а для оперативной замены персонала подобран еще и резерв — 1 300 человек.

Вместе с Росстатом работу переписи будет обеспечивать и МВД, сотрудники которого реализуют целую комплексную систему мер безопасности опрашиваемого населения и переписного персонала, включая и усиленное патрулирование территорий. Все контролеры и переписчики бесплатно застрахованы. А помогать в ВПН им будут еще и 485 волонтеров (не имеющих права самостоятельно опрашивать граждан).

Перепись в Татарстане будут обеспечивать более 8,5 тысячи человек, а для оперативной замены персонала подобран еще и резерв — 1 300 человек. Фото: strana2020.ru

Треть переписчиков до сих пор не вакцинированы от коронавируса

По словам Гатауллиной, теперь у татарстанцев появилось сразу несколько вариантов участия в переписи. Во-первых, никуда не делся «аналоговый», с обходом квартир и домов переписчиками. Во-вторых, «переписаться» можно в МФЦ, если человек не доверяет тем, кто к нему приходит, и отказывается открывать дверь «кому попало». Для этого в офисах будут лежать памятки для самостоятельного заполнения листов в электронном виде. В-третьих, будут еще и переписные участки: в аренду были взяты для этого 1 185 помещений дополнительно к 58 МФЦ и еще 88 участков для хранения переписных документов. В-четвертых, любой человек старше 14 лет, зарегистрированный на портале госуслуг, может проголосовать самостоятельно дистанционно-электронным способом.

Для «аналогового» способа Росстат предусмотрел наличие у переписчиков и волонтеров удостоверений, действительных только при предъявлении паспорта. Также у них будут средства защиты, включая маски и перчатки. Стоит отметить, что комиссия по проведению Всероссийской переписи населения предполагала возможность 100-процентной вакцинации переписчиков, однако треть из них не вакцинированы и не переболели. Экипированы переписчики будут, не считая масок и перчаток, в синюю форму, снабжены такого же цвета сумкой, шарфом с соответствующей символикой и фонариком. А вот волонтеров фонаря и шарфа лишили.

Уникальный QR-код на всю семью: как будут защищены данные опрошенных

Для «цифрового» способа участия в ВПН в Росстате предусмотрели возможность заполнения электронных листов на сайте «Госуслуги» или в мобильном приложении самостоятельно, или же в том числе и на других членов семей. После чего на каждого человека формируются уникальные цифровые коды, где будет содержаться закодированная информация. Каждый код состоит из 28 символов.



— Затем формируется уникальный QR-код на всю семью и направляется как в личные кабинеты граждан, так и на планшеты переписчиков на соответствующих участках, — рассказала Наталья Гатауллина о сложной системе, которая как будто должна исключить возможность утечки информации.

Правительство РФ разработало три формы бланков переписных листов. Фото: strana2020.ru

Впрочем, переписчики, даже получив эти уникальные коды, все равно придут в дом — для подтверждения прохождения переписи. К слову, переписаться на «Госуслугах» можно будет только с 15 октября по 8 ноября — видимо, как раз для того, чтобы переписчики потом пришли к переписавшемуся дистанционно и уточнили этот факт.

Правительство РФ разработало три формы бланков переписных листов. Основная форма Л — будет содержать сведения о постоянно проживающих в РФ и содержать в себе 23 вопроса, касающихся пола, возраста, гражданства, места рождения, национальности, образования и пр. Любопытен и бланк П, который направлен на опрос населения о его жилищных условиях, в частности, он будет содержать вопросы о типе жилого помещения, времени постройки дома, числе комнат, площади и т. д. Наконец, бланк В будут заполнять временно находящиеся в РФ резиденты, которые ответят всего на семь вопросов (пол, возраст, постоянная страна проживания, цель приезда в РФ и проч.).

«Подсказок» по национальности и родному языку не будет

Отдельно Гатауллина остановилась на «национальном вопросе», который яростно обсуждается в РТ и других национальных республиках, как известно, почти каждую всероссийскую перепись. Так, Росстат предусмотрел для электронных листов пояснения во всплывающих «подсказках» для каждого вопроса — но этих «подсказок» не будет у вопросов о национальности гражданина и его родном языке. В чем причина такой осторожности, Гатауллина не объяснила, рассказав зато о других «новеллах». Так, в отличие от переписи 2010 года, в новой граждан ждут вопросы о маятниковой миграции (как известно, ставшей именно в последние годы болезненной для крупных городов РТ из-за хаотичной застройки ИЖС и ЖК) и уровне образования. Появились вопросы о дошкольном образовании, а вопрос об СПО разделился надвое — житель РТ может выбрать вариант ответа «квалифицированный служащий» или «специалист среднего звена».

— В перечень вариантов ответа на вопрос об источниках средств существования войдут зарплата, предпринимательской доход, самозанятость, пенсия, пособия и др. Вопроса о размере дохода не будет! И называть работодателя своего тоже не надо — только источник дохода! «Переписываться» граждане будут по постоянному месту жительства, то есть там, где опрашиваемый проводит большую часть времени, — объяснила Наталья Гатауллина.

Отдельно Гатауллина остановилась на «национальном вопросе», который яростно обсуждается в РТ и других национальных республиках. Фото: tatarstan.ru

Почти каждый представитель СМИ поинтересовался, что нужно отвечать на вопрос о национальности, «чтобы если ты назвался татарином — тебя записали татарином, а не кем-то еще». Наталья Гатауллина в ответ на все вопросы стояла на своем — точнее, на принципе самоопределения опрашиваемого — именно эти ответы будут определяющими.



— Именно вы будете формулировать и заполнять лист. И высказывать свои ответы. Никаких подсказок по самоопределению национальности сотрудники переписной кампании вам не дадут. У вас будет право самостоятельно определить, к какой национальности вы принадлежите. При формировании сводных итогов будут учтены все ответы, которые жители РФ, в частности РТ, дадут в переписных листах. Ограничения по первенству [национальностей] не определены, — объяснила она.

Гатауллина заявила, что вопрос о «вхождении по национальностям» разрабатывался Росстатом совместно с привлечением научного сообщества. И заверила, что будут учтены все ответы, которые дадут граждане. Впрочем, это, в свою очередь, значит, что если татарин предпочтет записаться кряшеном или мишарином, его и запишут кряшеном или мишарином (а не татарином).

В Росстате пока не дают точного ответа, какую национальность в итоге опрошенному «даст» система при подведении сводных итогов переписи (первые предварительные данные обещают опубликовать уже в декабре этого года, полные данные — в декабре 2022 года).

Интересно, что на прошлой неделе замруководителя Росстата Павел Смелов заметил: если россиянин укажет две национальности или два родных языка, на общих итогах будут учтены только первые варианты. Наталья Гатауллина на встречный вопрос, так ли это или нет, отвечать отказалась, сославшись на то, что «опровергать слова руководства» не будет. Но опять же постаралась заверить, что «при общих разбивках» будут учтены все национальности и гражданства, указанные в переписном листе.

На прошлой неделе замруководителя Росстата Павел Смелов заметил: если россиянин укажет две национальности или два родных языка, на общих итогах будут учтены только первые варианты. Фото: strana2020.ru

В Росстате также отметили, что в случае «отказников» при подведении итогов будут учитывать только количественные показатели из административных данных не желавших поучаствовать в переписи, вопросы гражданства и национальности «молчунов» учитываться не будут. Впрочем, в РТ, по словам Гатауллиной, процент «отказников» всегда был меньше 1%.

«Перепись позволит более четко проводить региональную политику»

В целом же работа Росстата по проведению ВПН, резюмировала Гатауллина, будет придерживаться четырех принципов. Во-первых, принципа «всеобщности охвата населения». Во-вторых, принципа «получения сведений через ответы на вопросы». В-третьих, «это самоопределение людей при ответах на вопросы — опрашиваемые не обязаны предъявлять какие-то документы для подтверждения своих ответов», объяснила руководитель татарстанского отделения Росстата. В-четвертых, ведомство будет придерживаться принципа «защиты информации, полученной от населения». Все собранные сведения будут носить ограниченный доступ и не подлежать разглашению, только в сводных листах и для Росстата.

В Минэкономики РТ объяснили важность Всероссийской переписи населения для Татарстана тем, что ее данные дадут возможность отследить численность населения республики и подтвердить эффективность (или неэффективность) проведения экономической политики. По словам замминистра экономики, начальника Департамента социально-экономического мониторинга Романа Амирханова, результаты новой ВПН лягут в основу прогноза и по демографическим тенденциям в Татарстане, помогут повысить эффективность решения министерств и ведомств РТ и адресность экономической политики.

— Перепись позволит более четко проводить региональную политику с учетом территориальных особенностей, планировать строительство жилья, коммуникаций. И повышать качество жизни населения в конечном счете, — заметил Амирханов. — В ходе переписи будет собрана информация, которую невозможно получить из других источников: о миграции, образовании, достоверной численности муниципальных районов — что, в свою очередь, необходимо для формирования бюджетов всех уровней.

Как отметил чиновник, участвуя в переписи, гражданин вносит свой вклад сведениями, которые войдут также и в национальные проекты, помогут понять, сколько и в каком районе нужно детских садов, больниц, ФАПов или школ.

Сергей Афанасьев