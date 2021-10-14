В Татарстане МФЦ переходят на усиленный режим работы

В Татарстане МФЦ переходят на усиленный режим работы, так как появилось большое количество людей, желающих подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ и получить QR-коды. В офисах «Мои документы» почти в два раза увеличилось количество посетителей, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В это воскресенье все офисы МФЦ будут работать с 9.00 до 15.00. Горожане смогут обращаться в офисы «Мои документы» только по вопросам, связанным с работой портала госуслуг РФ и за подтверждением учетной записи.

Фото: kzn.ru

В Казани с завтрашнего дня приступят к работе 30 волонтеров — они будут помогать сотрудникам МФЦ решать технические вопросы и консультировать посетителей.

Ранее у казанских офисов МФЦ образовались очереди из людей, желающих подтвердить учетную запись на «Госуслугах» для получения QR-кода. В соцсетях люди делятся кадрами из разных офисов МФЦ, на которых толпы людей буквально штурмуют организации.

В Минцифре Татарстана напомнили, что подтвердить свою учетную запись можно не выходя из дома, через мобильное приложение Сбербанка, Ак Барс Банка, «Тинькофф банка», «Банка ВТБ», «Почта Банка», «ПСБ банка», «МТС банка», «СКБ банка» и банка «Авангард».

Алексей Нечаев