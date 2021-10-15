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Казанцы смогут принять участие во Всероссийской переписи населения в 59 стационарных участках

13:44, 15.10.2021
Казанцы смогут принять участие во Всероссийской переписи населения в 59 стационарных участках
Фото: kzn.ru

Всероссийскую перепись населения казанцы смогут пройти в 59 стационарных участках, которые распределены по городским МФЦ, библиотекам, домам культуры и административным зданиям. По будням участки работают с 10.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 14.00, сообщают в мэрии Казани.

Также жителей города будут опрашивать почти 2,3 тысячи переписчиков. Переписчик будет приходить домой к казанцам в удобное для них время. Полный обход рассчитывается на 30 дней. Третьим вариантом является онлайн-опрос на портале госуслуг.

Фото: strana2020.ru

«Результаты будут обработаны и в последующем лягут в основу принятия управленческих решений, всех экономических социальных программ, программ благоустройства жилищно-коммунального хозяйства и в целом развития страны», — рассказывает заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Всероссийская перепись населения стартовала сегодня. О задачах процедуры, правилах участия и особенностях проведения в эпоху коронавируса читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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