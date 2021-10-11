Татарстан вводит обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от COVID-19
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.
Обязательную вакцинацию ввели для:
- лиц 60 лет и старше,
- работников медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства;
- сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих; работников сферы услуг (сюда входят: торговля, парикмахерские, бани, спортучреждения, бытовые услуги, общепит; банки, почта, транспорт, такси, услуги сотовой связи, ЖКХ и энергетики; музеи, театры, кино, концертные и выставочные залы, библиотеки, досуговые и развлекательные центры, детские лагеря, туризм, СМИ, аптеки, ветеринарные клиники, гостиницы, автосервисы, доставка и др.);
- студентов, направляемых на производственную практику.
Руководители должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников вторым компонентом до 6 декабря текущего года. Первый компонент необходимо получить до 9 ноября.
Подлежат отстранению от работы с 9 ноября не получившие первый компонент вакцины, а с 7 декабря не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Охват вакцинацией в коллективах должен составить не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние 6 месяцев. Минздрав РТ предпримет меры для организации вакцинации пожилых на дому.
С сегодняшнего дня, 11 октября, в Татарстане начал действовать ряд коронавирусных ограничений. Так, для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании мероприятия с Кабмином РТ.
«Реальное время» ранее публиковало подробную инструкцию о том, как получить QR-код.
комментарии
за это постаноление реальный срок можно, лицу которое его подписало,получить.
самоуправство есть такая статья в УК РФ три года..
Плюс если даже один раз будет смерть от вакцины то если лдоказано будет то 15 лет, халатность повлекашая тяжкие последствия,будет статья.
неужели они сами себе срок пишут? или ужепереписывают?? и да рпн не входит в систему госвласти инего постановления уже даже по этому не обазательны ни для кого