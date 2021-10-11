Татарстан вводит обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от COVID-19

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

Обязательную вакцинацию ввели для:

лиц 60 лет и старше,

работников медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства;

сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих; работников сферы услуг (сюда входят: торговля, парикмахерские, бани, спортучреждения, бытовые услуги, общепит; банки, почта, транспорт, такси, услуги сотовой связи, ЖКХ и энергетики; музеи, театры, кино, концертные и выставочные залы, библиотеки, досуговые и развлекательные центры, детские лагеря, туризм, СМИ, аптеки, ветеринарные клиники, гостиницы, автосервисы, доставка и др.);

студентов, направляемых на производственную практику.

Фото: Максим Платонов

Руководители должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников вторым компонентом до 6 декабря текущего года. Первый компонент необходимо получить до 9 ноября.

Подлежат отстранению от работы с 9 ноября не получившие первый компонент вакцины, а с 7 декабря не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Охват вакцинацией в коллективах должен составить не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние 6 месяцев. Минздрав РТ предпримет меры для организации вакцинации пожилых на дому.

С сегодняшнего дня, 11 октября, в Татарстане начал действовать ряд коронавирусных ограничений. Так, для посещения кафе, ресторанов, фитнес-залов, бассейнов, аквапарков необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. Наполняемость концертных залов, кинотеатров, театров — не более 50%, но не более 500 человек. Заполненность более 70% возможна при полной вакцинации сотрудников, введении системы QR-кодов, согласовании мероприятия с Кабмином РТ.

«Реальное время» ранее публиковало подробную инструкцию о том, как получить QR-код.

Татьяна Леухина