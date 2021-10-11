Роспотребнадзор по Татарстану объясняет: можно ли избежать обязательной вакцинации и использовать чужой QR-код

Фото: Ринат Назметдинов

Отказаться от обязательной вакцинации татарстанцы могут

Татарстан пополнил ряды регионов, которые ввели обязательную вакцинацию от коронавируса, а все потому что ситуация с заболеваемостью коронавирусом развивается крайне неблагополучно. Управление Роспотребнадзора по РТ постановило обеспечить проведение профилактических прививок от COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших в последние шесть месяцев.

Первый компонент вакцины от COVID-19 работники указанных в постановлении ведомства сфер должны получить до 8 ноября, второй — до 6 декабря. Антипрививочников, не желающих идти на вакцинацию, работодатели должны отстранить от работы — так положено по трудовому законодательству, есть отдельная статья, напомнила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина. Она же пообещала подготовить разъяснение. Не получившие первый компонент подлежат «наказанию» с 9 ноября, не завершившие вакцинацию от коронавируса — с 7 декабря. Пока же работники сфер, подлежащих обязательной вакцинации, могут ходить на работу и исполнять свои трудовые обязанности.

— И даже мы при своих цифрах 100 [заболевших за сутки] вынуждены бить тревогу и вводить эти меры, которые, конечно, не вызывают удовольствия ни у вас, ни у нас. Но мы должны понимать, что они на сегодня крайне нужны, необходимы, для того чтобы нам не быть как Башкирия, — заявила Патяшина. По ее словам, от татарстанцев много жалоб на то, что их лишили возможности развлекаться.

При условии непрохождения вакцинации сотрудник не сможет находиться в коллективах, которые определены обязательными для вакцинации от COVID-19, сообщила Патяшина. Фото: Максим Платонов

Работодателям уже поручено начать формировать списки лиц, подлежащих вакцинации, и многие уже задаются вопросом, что делать с теми, кто работает на удаленке, входят ли они в 80%, которые требуется привить. Как заявила Патяшина, все зависит от того, всегда ли такие сотрудники трудились на дистанционке.

— Если они у вас на дистанционном временно, просто на период, это одна песня, если на дистанционном они у вас всегда работали, даже на периоды COVID, то они могут не входить [в эти 80%], — разъяснила она. — Если эти сотрудники продолжат работать в дистанционном режиме и они не приходят в ваш коллектив, вы их не включаете в число подлежащих обязательной вакцинации, но когда вы захотите их вернуть в свой трудовой коллектив, вы возвращаете их только через обязательную вакцинацию.

Она же напомнила, что отказаться от прививки от коронавируса по закону можно, однако есть одно большое но. При условии непрохождения вакцинации такой сотрудник не сможет находиться в коллективах, которые определены обязательными для вакцинации от COVID-19.

Отчетности от работодателей Роспотребнадзор не требует, однако не исключает проведения плановых и внеплановых проверок предприятий. Фото: Максим Платонов

— Если этот человек не работает или находится дома и ему нет 65 лет, он может продолжать жить своей жизнью и надеяться, что он не заболеет, — разъяснила глава татарстанского управления Роспотребнадзора.

Отчетности от работодателей Роспотребнадзор не требует, однако не исключает проведения плановых и внеплановых проверок предприятий.

— Начнутся они, понятным образом, после 7 декабря, когда должна будет завершиться вакцинальная кампания в коллективах, — предупредила Патяшина, добавив, что ведомство надеется не прибегать к наказаниям, а все же попытаться убедить всех привиться.

Минздрав тем временем намерен позаботиться о пожилых гражданах, им готовы организовать вакцинацию на дому, а пока они должны соблюдать самоизоляцию. Однако им все же можно прогуляться до пункта вакцинации, но делать этого Патяшина не рекомендует.



Минздрав тем временем намерен позаботиться о пожилых гражданах, им готовы организовать вакцинацию на дому, а пока они должны соблюдать самоизоляцию. Фото: Максим Платонов

Обязательной вакцинации в Татарстане подлежат:



лица в возрасте 60 лет и старше;

работники медицинских и санаторно-оздоровительных организаций;

работники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования;

работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты;

работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленных предприятий, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники судебных органов;

лица, работающие вахтовым методом, волонтеры;

военнослужащие; лица, подлежащие призыву на военную службу;

работники организаций сферы предоставления услуг (торговли, салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов); бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций; организаций, оказывающих услуги почтовой связи; услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков); детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей; массовых физкультурных, спортивных мероприятий; юридических, типографских услуг; гостиничных, туристических услуг; информационных услуг; услуг аптек и ветеринарных организаций; услуг клининговых компаний; услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации; ритуальных услуг; услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; услуг охранных предприятий; услуг доставки, курьерских услуг;

студенты вузов и сузов старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных организаций и образовательных организаций высшего образования;

государственные гражданские и муниципальные служащие; лица, замещающие государственные должности РТ.

При считывании QR-кода будут подтверждать личность по паспортным данным или, например, водительскому удостоверению. Фото: Ринат Назметдинов

QR-коды только для лиц старше 18 лет

Множество вопросов у татарстанцев возникает по QR-кодам, которые начали действовать с сегодняшнего дня. В частности, как быть несовершеннолетним — его они получить не могут, так как возможность пройти вакцинацию от коронавируса для них не доступна. Но, как заверила Патяшина, подростки, желающие посещать секции и другие массовые мероприятия, с проблемами не столкнутся — QR-коды только для лиц старше 18 лет, в связи с чем «дети живут обычной жизнью» и дальше.

А вот совершеннолетним, не получившим QR-коды, придется потерпеть ограничения — воспользоваться чужим они не смогут. При считывании на входе в торговый центр или другое место, куда разрешается входить только по нему, будут подтверждать личность по паспортным данным или, например, водительскому удостоверению.

— Иначе мы их будем друг другу пересылать чудным образом, а охранники в ТЦ будут сканировать. Нет. Только с паспортными данными или водительскими удостоверениями, иного не предусмотрено, — заявила Патяшина.

QR-код можно и распечатать, поэтому проблем у тех, кто не владеет смартфоном, возникнуть не должно.

В Управлении Роспотребнадзора ждут, что эффект от системы QR-кодов появится уже через две недели. Фото: Ринат Назметдинов

В Управлении Роспотребнадзора ждут, что эффект от системы QR-кодов должен появиться уже через две недели. Во-первых, они должны помочь увеличить охват вакцинированных от коронавируса. Во-вторых, так в перспективе снизится количество контактов в местах массового пребывания, а это в конечном счете поможет добиться снижения темпов распространения заболеваемости COVID-19.

— На входе принимается только QR-код с портала госуслуг, а не сертификат о вакцинации. Иначе будет очень много поддельных справок и всего остального, и мы не получим свободные от ковида зоны — то, чего мы хотим добиться в предприятиях массового скопления людей, — объяснила подробнее Патяшина.

Татьяна Демина