ТЦ Татарстана попросили власти не вводить систему QR-кодов

Введение QR-кодов в Татарстане грозит банкротством торговых комплексов. Казанские ТЦ подготовили и подписали письмо на имя президента республики Рустама Минниханова с просьбой отказаться от подобных мер, рассказал президент Союза торговых центров России, Беларуси, Казахстана Булат Шакиров.



«Введение подобных норм означает минимум 70—80% потери выручки от продаж — это сотни магазинов и арендаторов и потери, измеряемые миллионом рублей в день. [...] Такое решение однозначно приведет к череде банкротств», — цитирует Шакирова РБК.

Фото: realnoevremya.ru

В качестве альтернативы бизнес предлагает внедрить в ТЦ регламент безопасной работы, согласованный в Минпромторге России. Также предлагается установить норматив по вакцинации 60% персонала.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании объяснил ужесточение ограничений и введение в республике системы QR-кодов. По его словам, другого выхода у Татарстана просто нет.

Ольга Шагиева