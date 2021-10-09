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ТЦ Татарстана попросили власти не вводить систему QR-кодов

12:34, 09.10.2021 2
ТЦ Татарстана попросили власти не вводить систему QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru

Введение QR-кодов в Татарстане грозит банкротством торговых комплексов. Казанские ТЦ подготовили и подписали письмо на имя президента республики Рустама Минниханова с просьбой отказаться от подобных мер, рассказал президент Союза торговых центров России, Беларуси, Казахстана Булат Шакиров.

«Введение подобных норм означает минимум 70—80% потери выручки от продаж — это сотни магазинов и арендаторов и потери, измеряемые миллионом рублей в день. [...] Такое решение однозначно приведет к череде банкротств», — цитирует Шакирова РБК.

Фото: realnoevremya.ru

В качестве альтернативы бизнес предлагает внедрить в ТЦ регламент безопасной работы, согласованный в Минпромторге России. Также предлагается установить норматив по вакцинации 60% персонала.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании объяснил ужесточение ограничений и введение в республике системы QR-кодов. По его словам, другого выхода у Татарстана просто нет.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:41
    Через неделю пойдут поблажки.
    С 11 по 15 октября у нас будет ВОЗ учения проводить.
    Показуха - наше все.
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  • Анонимно 13:19
    Нет пока лекарство от ковида не найдут так и будет. А когда его создадут может через год а может через 5. Вирус мутирует.
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