Источник: дело по «Камгэсэнергострою» возбудили в апреле по статье о невыплате зарплаты сотрудникам

Фото: Максим Платонов (архив)

Уголовное дело по «Камгэсэнергострою», в челнинском офисе которого сегодня с утра идут обыски, возбуждено еще в апреле. Его завели в отношении неустановленного лица по статье о невыплате зарплаты сотрудникам, сообщил «Реальному времени» источник.

По его словам, обыски проходили и в казанском офисе «Камгэсэнергостроя». Делом занимаются сотрудники 5-го отдела по особо важным делам СУ СКР по Татарстану.

Фото: Максим Платонов (архив)

Об обысках в офисе компании в Челнах сообщили СМИ. По словам арендаторов других помещений в здании, они начались в девять утра. Сотрудников офисов пригласили стать понятыми. Причин, по которым проходят обыски, они не знают.