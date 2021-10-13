Источник: дело по «Камгэсэнергострою» возбудили в апреле по статье о невыплате зарплаты сотрудникам
Уголовное дело по «Камгэсэнергострою», в челнинском офисе которого сегодня с утра идут обыски, возбуждено еще в апреле. Его завели в отношении неустановленного лица по статье о невыплате зарплаты сотрудникам, сообщил «Реальному времени» источник.
По его словам, обыски проходили и в казанском офисе «Камгэсэнергостроя». Делом занимаются сотрудники 5-го отдела по особо важным делам СУ СКР по Татарстану.
Об обысках в офисе компании в Челнах сообщили СМИ. По словам арендаторов других помещений в здании, они начались в девять утра. Сотрудников офисов пригласили стать понятыми. Причин, по которым проходят обыски, они не знают.ПроисшествияБизнес Татарстан
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