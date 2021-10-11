Родители учеников гимназии №175 заступились за директора: полный текст их обращения к Путину и Бастрыкину

Фото: Максим Платонов

Родители учащихся гимназии №175 Казани, где в мае 19-летний бывший выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу, направили обращение в адрес президента России Владимира Путина и председателя СКР Александра Бастрыкина. Они просят содействия в вопросе закрытия уголовного дела против директора гимназии Амины Валеевой и пересмотре деталей в части ее обвинения, сообщил «Реальному времени» казанский адвокат Руслан Нагиев.

Он напомнил, что в свое время глава государства высоко оценил действия всего коллектива гимназии и привел цитату из выступления Путина: «...И учителя, и все сотрудники в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных. Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг».

Руслан Нагиев напомнил, что в свое время глава государства высоко оценил действия всего коллектива гимназии.

«Реальное время» публикует полный текст обращения с сохранением орфографии и пунктуация авторов.

«Были бы еще большие потери...»

— Коллектив родителей учащийся гимназии №175 г. Казани просит Вашего внимания и содействия в вопросе закрытия возбужденного уголовного дела в отношении директора гимназии №175 Валеевой А.С. и пересмотре деталей в части ее обвинения.

Учитывая многочисленные просьбы, негодования и требования со стороны педагогов, родителей и выпускников гимназии №175 и стойкие убеждения в абсолютной невиновности Валеевой А.С. в гибели детей и педагогов в момент вооруженного нападения на гимназию 11 мая 2021 года, просим Вас довести до компетентных органов наше право на защиту Валеевой А.С. и твердое намерение в отстаивании интересов наших выживших в обстреле детей в вопросе поддержки Валеевой А.С.

Просим Вас и компетентные органы учесть тот факт, что количество жертв среди педагогов, детей и обслуживающего персонала, находившихся в стенах гимназии по состоянию на 11 мая 2021 г. оказалось минимальным лишь по той причине, что Валеева А.С. в день своего очередного отпуска оказалась в стенах гимназии и четко и убедительно сработала!

Фото gossov.tatarstan.ru

Сотрудники гимназии и педагогический состав сумели предотвратить еще большую по масштабу трагедию благодаря систематической работе по вопросам безопасности, проводимой ранее Валеевой А.С. Знаем не понаслышке, на каждом очередном родительском собрании, даже в рамках вынужденного дистанционного обучения, всегда обязательным пунктом были инструктажи, рекомендации, ответы на вопросы по безопасности нахождения в школе и возможных мерах предотвращения несчастных случаев.

Присутствие невооруженных сотрудников ЧОП не спасло бы от нападения на гимназию, а лишь сдвинуло по времени момент проникновения в гимназию. Возможно, были бы еще большие потери...

Из 811-ти учеников и 55-ти педагогов остались живы 804 обучающихся и 53 учителя, благодаря незамедлительной реакции педагогов на мгновенные и четкие указания директора, хотя, как уже выше сказано, Валеева А.С. имела право быть вне школы, находясь в отпуске.

На сегодняшний день эмоционально-психологическое состояние родителей детей, находившихся под обстрелом 11 мая 2021г. оставляет желать лучшего. Дети, вернувшись к учебе 01.09.2021 г., конечно, бесконечно рады новому современному облику школы, но и знают и помнят, благодаря какому событию эти изменения произошли. Естественно, у большинства спасенных вопрос: «А где Амина Салимовна? Когда она выйдет?». Дети ждут ее в родной школе. Они ожидали, что, как и прежде, на школьной линейке их будут ждать и встречать родные учителя и Амина Салимовна. Практически ежедневно, родители и учителя вынуждены обманывать детей, что она на больничном, скоро выйдет, придумывать ответы на их вопросы, приводить доводы в опровержение всей грязи, которая размещена СМИ, благодаря неразумным и некорректным действиям лиц, действующих в обвинении Валеевой А.С. Приходится уклоняться от вопросов старшеклассников в части происходящего, прятать слезы, чтобы не допустить еще одного шокового состояния детей, обращаться к помощи специалистов-психологов.

Фото: Максим Платонов

Учитывая вышесказанное, призываем Ваше и общественное сознание к конкретным действиям в отношении защиты директора гимназии №175 Валеевой Амины Салимгараевны, чтобы не допустить общественного резонанса на территории РФ и не сеять в подрастающем поколении сомнений в сторону госструктур в вопросе справедливого наказания в отношении лиц, находящихся в стадии действия следственных органов.

Также просим донести до лиц компетентных органов о несогласии обвинений в сторону Валеевой А.С. и призывом к обязательному пересмотру ее статуса «ОБВИНЯЕМАЯ»

Также считаем, что встреча родителей, оставшихся в живых детей с официальными представителями Следственного комитета Российской Федерации необходима для прояснения возникших вопросов в деле о нападении на гимназию №175 г. Казани и обвинению в гибели детей и педагогов Валеевой А.С. В связи с этим, просим вынести предложение на обсуждение и решить вопрос об организации очной встречи представителей обеих сторон.

Дарья Пинегина