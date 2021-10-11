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Международные учения по реагированию на санитарно-эпидемиологические ЧС стартовали в Казани с минуты молчания

10:25, 11.10.2021
Международные учения по реагированию на санитарно-эпидемиологические ЧС стартовали в Казани с минуты молчания
Фото: Максим Платонов

Международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий, проходящего на «Казань Экспо», начались с минуты молчания в память разбившихся вчера под Мензелинском парашютистов и летчиков.

В мероприятии принимают участие 120 специалистов из 20 стран мира, а также делегация экспертов.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, алгоритмы, выработанные на учениях, проводящихся под эгидой ВОЗ, лягут в основу международных стандартов оперативного реагирования на эпидемиологические угрозы.

С приветственным словом к участникам учений обратился президент РФ Владимир Путин, а также по прямой связи вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Учения пройдут с 11 по 15 октября. Они «станут первым крупномасштабным международным мероприятием по реагированию на инфекционные угрозы на евразийском пространстве».

Элеонора Рылова
ОбществоМедицина Татарстан

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