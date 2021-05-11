Атака на школу в Казани: последние события в онлайн-трансляции «Реального времени»

В Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. В результате погибли восемь человек, 21 пострадал.

Фото: realnoevremya.ru

09.55 На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

10.03 На вызов отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков находится на месте происшествия, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

10.05 По сообщениям экстренных служб, детей эвакуируют из школы. Нападавшего, выпавшего из окна и побежавшего в направлении Туганлык, задержали, пишет «Интерфакс».

10.07 «РИА Новости» сообщает, что в школе прогремел взрыв.

10.12 Стрельба произошла в МБОУ «Гимназия № 175», которая расположена по адресу Джаудата Файзи, 8. Там учатся свыше 1000 учащихся, преподают 57 педагогов.

10.15 По данным Mash Iptash, на третьем этаже гимназии взяли заложников. Школьники пытаются прятаться и выпрыгивать из окон. Известно и об эвакуации соседней школы.

10.20 Подходы к школе перекрыли сотрудники ГИБДД, сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий.

10.20 На месте работают правоохранительные органы, руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров, сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Часть детей из гимназии эвакуированы и находятся в соседнем детском саду №181. Сейчас списки детей формируются. «Просим родителей обратиться в этот детский сад. По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности», — отметили в мэрии.

10.23 Следком по РТ сообщил, что следователи СК находятся на месте ЧП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru

10.24 На место происшествия выехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

10.25 По данным ТАСС, в результате стрельбы погибли шестеро детей и учитель. В Минздраве РТ пока не подтвердили информацию.



10.26 Специальный моторизованный полк Росгвардии, базирующийся в Казани, поднят по тревоге в связи со стрельбой в школе, сообщил источник «Реального времени» в силовых структурах.

10.27 Baza сообщила имя стрелка — это 19-летний Ильназ Галявиев. По данным издания, подросток убил семерых восьмиклассников и одну учительницу. При задержании он сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

Фото: realnoevremya.ru

10.31 Информация о стрельбе в школе на ул. Латышских Стрелков — фейк, сообщили в мэрии Казани.

10.32 На место приехал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



10.35 Одна из учениц сообщила «Реальному времени», что изначально был взрыв на первом этаже. «Мы сидели на третьем, взрыв был очень сильный. Нас эвакуировали, мы встретили родителей и ушли», — сказала она.

10.36 Другая школьница рассказала: «Сидели на уроке, услышали по громкой связи — завуч кричит о том, чтобы закрывали кабинеты и прятались. Пока сидели, услышали несколько выстрелов, либо просто что-то взрывалось. Минут через 20 нас вывел ОМОН, стояли на заднем дворе... Школа вдребезги, нет чистого места». Она же сообщила, что погибло восемь человек и одна учительница.

10.38 По поводу второго напавшего — источник сообщил, что правоохранители его заблокировали на четвертом этаже гимназии.



10.41 В лицее №5 усилили меры безопасности, сам он закрыт. Родителей, забирающих детей, вывели на улицу, сообщает очевидец «Реального времени».



10.43 Всех раненых детей увезли в ДРКБ, передает корреспондент издания. Однако медики не уточнили, сколько именно детей пострадало.

10.44 РЕН-ТВ сообщает о 13 погибших в результате стрельбы. Официальной информации по-прежнему нет. В Минздраве РТ отказались дать промежуточные данные, они будут уточняться.

10.48 К гимназии прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Он вошел в здание школы.



10.52 Родители учеников, обучающихся во вторую смену в школах Казани, массово отказываются отпускать детей на учебу сегодня, несмотря на всероссийские проверочные работы и контрольные. Об этом пишут в родительских чатах.

10.55 Информация в соцсетях об инциденте в школе №2 Московского района — фейк, сообщили в мэрии. То же самое касается школы №110.

10.56 Второго стрелявшего в гимназии №175 ликвидировали в здании школы — Mash.

10.59 «РИА Новости» сообщает, что двое из погибших в Казани школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

11.00 Среди родителей школьников паника, сообщают очевидцы. Они барабанят в двери закрытых школ.



11.03 СМИ сообщают, что возбуждено уголовное дело после стрельбы в казанской гимназии. Официальной информации на данный момент нет.

11.04 Вторая смена в казанских школах отменена, сообщили в мэрии.

11.08 МЧС открыло горячую линию для помощи жертвам трагедии в школе Казани — 8(843) 288-45-67. На месте работают психологи Центра экстренной психологической помощи, их количество будет увеличено за счет соседних регионов.

11.10 Президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место стрельбы в школе в Казани, прокомментировал произошедшее. «Силы развернуты. Конечно, все, что необходимо, — будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», — цитирует его RT.

11.12 Минниханов заявил, что семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе будет оказана помощь.

11.15 В Казани введен режим КТО из-за стрельбы в школе, принимаются меры для обеспечения безопасности учащихся — МВД.

11.16 Комитет Совфеда по образованию и науке на заседании 18 мая обсудит чрезвычайное происшествие в школе Казани, заявила «РИА Новости» во вторник глава комитета Лилия Гумерова.



11.19 Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу, перед этим выложил пост в телеграм-канале.

11.20 Официально: в результате стрельбы погибли семь школьников и одна учительница. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. Погибли четыре мальчика и три девочки, 20 человек находятся в больнице.

11.27 В Казани начали отменять торжественные мероприятия в связи с трагическими событиями в школе. Сейчас организаторы сообщили о переносе гала-концерта «Студенческой весны Республики Татарстан», который должен был пройти 12 мая в УНИКСе.



11.31 Родители выстроились в очередь, чтобы забрать детей из 8-й гимназии.

11.32 ФК «Рубин» выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в казанской гимназии: «Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления».

11.33 Среди студентов КГМУ распространяют информацию о том, что есть большая нужда в сдаче любой крови в РКБ: «Напишите, пожалуйста, своей команде и всем ребятам, кто в Казани. Если есть возможность сдать кровь, то пускай напишут @DaniilSheiko. Он сориентирует, куда подходить и где сдавать!».

11.34 Задержаны два человека, которые распространяли в WhatsApp вбросы о стрельбе в других школах, сообщает телеграм-канал «Еду в Татарстан».

11.38 Источники «Реального времени» сообщают, что в Казани родители в массовом порядке забирают детей из садиков. При этом никаких указаний сворачивать работу дошкольных учреждений не было.

11.41 В Минздраве опровергли потребность в крови: «Информация не соответствует действительности. Татарстанские клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови». Об этом же сообщила и мэрия Казани: «В соцсетях пошла информация о необходимости донорской крови. Понимаем, что сейчас, как никогда, хочется помочь всем, чем возможно. Но информация не соответствует действительности».



11.43 МВД Татарстана сообщает, что у нападавшего не было пособников, Галявиев был один.

11.45 Решением президента РТ Рустама Минниханова 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. В самое ближайшее время состоится заседание антитеррористической комиссии РТ.



11.47 Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя трагедию в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей.



11.48 Представитель казанского университета ТИСБИ подтвердил «Открытым медиа», что стрелявший в 175-й гимназии Ильназ Галявиев действительно учится в этом вузе. «Реальному времени» дозвониться до вуза не удалось.

11.50 Публикуем свежие кадры, снятые недалеко от школы, где произошла стрельба.

11.51 Хоккейный клуб «Ак Барс» выразил соболезнования родным и близким погибших в связи со стрельбой в казанской гимназии.

11.53 В результате стрельбы в школе в Казани погибли семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены — Национальный антитеррористический комитет.

11.56 После стрельбы в Казани в школах других регионов России начали усиливать меры безопасности.

11.58 Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн сообщил, что стрелок Ильназ Галявиев получил лицензию на оружие 28 апреля.

12.00 На территорию гимназии №175 вошли бойцы СОБРа с автоматами и снайперскими винтовками, передает корреспондент «Реального времени».

12.02 Владимир Путин в связи с ЧП в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин выслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего в Казани, переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и главой МЧС Зиничевым. На самолете МЧС, который сейчас вылетает в Казань с оборудованием, в столицу РТ также прилетят министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

12.06 Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе.



12.09 Спикер Госдумы Володин поручил проанализировать законодательство в области оборота оружия.



12.10 Ильназ Галявиев был вооружен ружьем Hatsan ESCORT— таким же пользовался «керченский стрелок» Владислав Росляков. Он устроил стрельбу 17 октября 2018 года. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, пострадали 67 человек.

12.11 В телеграм-каналах появились списки пострадавших при стрельбе в казанской школе. Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова сообщила, что тиражируемая информация в соцсетях со списками и состоянием здоровья пострадавших детей не соответствует действительности: «Настоятельно просим не спекулировать на теме трагедии, тем более детей. Официальную проверенную информацию будем давать по мере поступления».

12.14 СК возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

«Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении Следкома.

По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. Он задержан, его личность установлена — это местный житель 2001 года рождения.

«Кроме того, по указанию главы Следственного комитета на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. Сотрудники ГУКа (КЦ) с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления. Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии», — отметили в СК.

12.18 Госдума открыла заседание с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы.



12.21 Мероприятие в Баку с участием министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова также началось с минуты молчания в память о погибших в Казани.

12.22 Бабушка одного из школьников, который стал очевидцем стрельбы в гимназии №175, рассказала «Реальному времени», что тот сразу, как услышал взрыв, выбежал через черный ход в столовую: «Сначала подумал — просто так что-то, потом увидел разбитое стекло, — передает она слова внука. — Портфель остался в столовой, не стал за ним возвращаться».

12.27 12 мая во всех школах Казани отменены занятия. По поручению президента Татарстана будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана. Кроме того, Рустамом Миннихановым поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности, сообщает пресс-служба главы РТ.

12.31 Ученица гимназии, где произошла стрельба, рассказала «Реальному времени» о том, как эвакуировали с верхних этажей, с места событий:

— У нас был урок на четвертом этаже, мы услышали взрыв — сначала даже не поняли, что настоящий. Затем услышали еще несколько, поднялась паника — крик, шум. Начали баррикадироваться партами изнутри. Из окон никто не прыгал в нашем классе. Забаррикадировались и отошли от двери подальше. Позже пригнали пожарную лестницу и всех сняли.

Родители учеников добавляют, что повезло тем, кто в это время был в столовой на первом этаже — те просто выбежали через черный вход. По их словам, на входе в гимназию была лишь пожилая женщина-вахтер, каких-то усиленных пропускных мер не было, то есть при желании мог зайти любой.



12.37 Экстренные службы ведут проверки в двух домах в Казани после стрельбы в гимназии, сообщили «Интерфаксу» в Единой диспетчерской службе Советского района Казани.

«Проверяли и были эвакуированы люди по двум адресам — улица Глушко, дом 22 и улица Туганлык, дом 10. По первому адресу проверка завершилась. По второму — проверка еще идет», — сказал собеседник агентства.



12.39 Правительство Татарстана по поручению президента РТ Рустама Минниханова готовит выплаты семьям погибших и пострадавших в трагедии в казанской школе №175, сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.



12.42 Экс-глава Минэкономики РТ и глава Мордовии Артем Здунов принес соболезнования родным и близким погибших в школе Казани.



12.45 Свежие кадры с места происшествия от нашего корреспондента.

12.49 Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что стрелять по детям — это верх трусости, добавив, что аппарат омбудсмена находится на связи с уполномоченными структурами и ведомствами Татарстана.

12.52 Премьер-министр РФ Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе.

12.57 Евросоюз выразил соболезнования родственникам и близким жертв стрельбы в казанской школе, сообщает пресс-служба ЕС.

12.58 По данным ТАСС, опасных предметов в школе в Казани, где была стрельба, не осталось.



13.00 У гимназии, где произошла стрельба, находятся замглавы МВД Алексей Соколов и министр образования Ильсур Хадиуллин.

13.01 Вице-премьер Татьяна Голикова — о стрельбе в Казани:

— Республика обеспечена всем необходимым, но тем не менее мы находимся на непосредственной связи. Любая помощь, любое содействие будет оказано, в первую очередь медицинские специалисты, лекарства, оборудование. Ранения тяжелые, ранения огнестрельные, поэтому требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям. Именно такие направляются сейчас в Татарстан.

13.02 Ильназ Галявиев был отчислен из колледжа ТИСБИ 26 апреля (через два дня получил лицензию на оружие, — прим. ред.), поскольку с ним была потеряна связь. В характеристике говорится, что Галявиев был тихим и неконфликтным студентом, однако его отчислили из-за академической задолженности. Он был студентом 4-го курса, изучал программирование. Причем с декабря по 14 февраля 2021 года он проходил практику дистанционно (дома), а с 15 февраля по 11 апреля проходил практику в фирме «Техтимарт».

13.05 Пресс-служба президента РТ еще раз сообщила, что информация о нехватке крови не соответствует действительности. Отметим, что это сообщалось на официальном сайте центра крови.

13.07 Президент Татарстана Рустам Минниханов проводит заседание антитеррористической комиссии РТ. Оно началось с минуты молчания.

13.10 Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн сообщил, что охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала: «Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии».

13.15 Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе и назвал произошедшее терактом:

— Это огромная, страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.

13.18 Минздрав РТ — о нехватки крови: «Все лечебные учреждения Казани обеспечены достаточными запасами компонентов крови. Объявление Республиканского центра крови было связано с повышенным наплывом желающих сдать кровь. Служба крови работает в штатном режиме».

13.22 Мотивом нападения Галявиева на школу в Казани могла быть месть, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Большое число погибших и пострадавших связано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего, рассказал источник в администрации учебного заведения.

13.25 Заместитель директора гимназии №175 Галина Ухванова заявила, что в этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали.

— В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работало в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме, — приводит ее слова пресс-служба мэрии Казани.

13.27 Эвакуированные жильцы двух домов в Казани, где живет и прописан Галявиев, задержанный после стрельбы в школе, вернулись в свои квартиры после проверки зданий, сообщили «РИА Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе Советского района города.

13.32 Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала зверским преступлением стрельбу в школе в Казани.

— Выражаю соболезнования родным и близким, учителям, детям, родителям, руководству и каждому жителю Казани в связи со зверским преступлением, совершенным в школе, — написала Поклонская в своем telegram-канале.

13.33 Национальный антитеррористический комитет РФ показал кадры работы силовиков в казанской школе.



13.35 «ВКонтакте» оперативно блокирует фейковые аккаунты от имени Ильназа Галявиева, которые стали появляться в соцсети.



13.40 Видео допроса подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии. Он сам сдался полиции, пишут телеграм-каналы.

— Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую х..., — заявил он.

13.44 В мэрии Казани сообщили, что в настоящее время усилена охрана учебных заведений.

— Выставлены посты у каждой школы. Это не значит, что в школе в данный момент что-то происходит. Это для обеспечения безопасности, — сообщили в пресс-службе.



13.49 В парках и скверах Казани отменили все ближайшие мероприятия.



13.55 Пресс-служба президента РТ официально сообщила, что при стрельбе в казанской школе погибли восемь человек (семь детей, один учитель), 21 пострадал (18 детей, трое взрослых).

13.56 По итогам работы антитеррористической комиссии были приняты следующие решения:

Все учебные учреждения республики по поручению президента будут проверены. Усилены меры безопасности. Завтра, 12 мая, школы Казани работать не будут.

Дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана;

Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат. 1 миллион — семьям погибших, 400 тысяч — людям, получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести, 200 тысяч — легкой степени.

14.00 Источник «Реального времени» прислал фотографию, как Галявиев выходит из дома на Туганлык, 10 в 9.19 с ружьем в руках. До школы он шел около 10 минут.



14.02 Республиканский ифтар сегодня остается в силе, сообщили организаторы:

— В связи с трагическими событиями в его программу внесены изменения. В частности, будет вознесена молитва за погибших и пострадавших. Поэтому ждем вас в «Казан Экспо», как и договаривались, в 18.00 ифтар пройдет с соблюдением мер безопасности.



14.05 Корреспондент «Реального времени» побывал у Республиканского центра крови, где развернули мобильный пункт. Около него наблюдаются очереди.

14.10 В пресс-службе «Одноклассников» сообщили, что соцсеть предложила всем пользователям, находящимся и/или проживающим в Казани, установить статус «Я в безопасности».



— С помощью специального приложения можно поставить статус на страницу и тем самым оповестить близких, а также узнать телефон горячей линии, чтобы задать вопрос или получить поддержку.

14.14 Минпросвещения опубликовало список пострадавших при стрельбе в Казани. Это 21 человек — из них восемь в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней тяжести. Детям от 7 до 15 лет.

14.20 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования после гибели школьников в Казани. Он отметил, что произошедшее поднимает вопрос о необходимости пересмотра норм распространения огнестрельного оружия на территории России.



14.26 По данным RT, отец подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии в 2002 и 2004 годах привлекался к административной ответственности за «распитие спиртных напитков в общественном месте».



14.34 Спецборт МЧС России с врачами и психологами на борту вылетел из Жуковского в Казань. На борту самолета установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России. Также этим бортом в Казань летят психологи МЧС.

14.35 У гимназии №175, где произошла стрельба, появился стихийный мемориал. Погибли восемь человек

Фото: realnoevremya.ru

14.38 ДУМ РТ сообщило об отмене городского праздника «Рамазан Фест» в честь Ураза-байрама в парке Горького.



— Праздничные мероприятия, запланированные в других мухтасибатах Татарстана после гает-намаза, также отменяются, — отметили в ДУМ.

14.42 Министерство культуры Республики Татарстан сообщило, что 11 мая в вечернее время и 12 мая 2021 года во всех подведомственных учреждениях будут отменены культурно-зрелищные мероприятия в связи с произошедшей трагедией. О переносе дат и времени мероприятий будет сообщено дополнительно на официальных сайтах и в аккаунтах учреждений в социальных сетях.

14.49 Росгвардия выполнит поручение президента России о срочной проработке ужесточения правил оборота оружия после ЧП в казанской школе, передает ТАСС.

14.51 Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что молодой человек, устроивший стрельбу в школе Казани, получил оружие на законных основаниях.

14.55 Центр крови РТ поблагодарил всех, кто не остался равнодушен и откликнулся на призыв сдать кровь:

— В настоящее время благодаря вашей поддержке в ГАУЗ «РЦК МЗ РТ» достаточно компонентов крови для оказания помощи. Спасибо за солидарность, чуткость и доброту сердца!

14.57 Стрельбу в Казани прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров:

— Я уже неоднократно говорил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей. Уверен, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего. Я выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также дорогому БРАТУ — президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Мы вместе со всей страной глубоко осуждаем это ужасное и вопиющее преступление. Надеюсь, что суд вынесет самое суровое наказание для преступника по всей строгости закона!

15.04 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил президенту Татарстана Рустаму Минниханову по телефону о готовности Анкары оказать любую поддержку после стрельбы в школе в Казани, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

15.07 Рустам Минниханов сообщил, что по состоянию на 15.00 число погибших в результате стрельбы в школе выросло до девяти:

— Как я уже говорил, мы потеряли семерых детей, это восьмиклассники — четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя, и вот мы потеряли еще одну женщину, работника.

15.15 США соболезнуют в связи с расстрелом в школе в Казани.



«Мы глубоко опечалены сегодняшней трагической стрельбой в Казани и гибелью стольких невинных людей. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших», — заявила пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс в своем «Твиттере».



15.28 Сотрудники Росгвардии пока не располагают точной информацией о том, какое оружие было применено при нападении на школу №175 в Казани, пишет ТАСС.

15.29 Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана после трагедии в казанской гимназии №175.

15.32 Люди несут цветы к стихийному мемориалу у гимназии в Казани.

15.34 Также игрушки и цветы несут к зданию представительства Республики Татарстан в Москве.

15.37 Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием до 21 года, исключая это ограничение для отслуживших в ВС.

15.38 Сотрудники центрального аппарата МВД России выехали в Республику Татарстан по указанию врио министра внутренних дел РФ генерал-полковника полиции Александра Горового.

«Представители центрального аппарата МВД России примут участие в оперативном сопровождении расследования уголовного дела о нападении на школу в Казани, в результате которого погибли люди», — говорится в сообщении МВД по РТ.

Также будет оказано содействие подразделениям по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Республики Татарстан

15.39 В Казани отменили режим контртеррористической операции (КТО).

15.45 Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с правительством в связи с ЧП в Казани, все службы работают, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



15.54 Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии №175 Казани. Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций.

16.10 Самолет МЧС России прибыл в аэропорт Казани для эвакуации пострадавших в результате стрельбы в школе. На нем прилетели министры здравоохранения Михаил Мурашко и просвещения Сергей Кравцов.

16.15 В Детской республиканской клинической больнице, куда были доставлены школьники, пострадавшие в результате нападения на казанскую гимназию №175, дежурят священники Казанской епархии. Руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями, наместник Воскресенского Новоиерусалимского подворья иеромонах Роман (Модин) и клирик подворья иерей Александр Гудовских совершили молебен о здравии на территории учреждения и побеседовали с пострадавшими детьми, сообщили в Татарстанской митрополии.



Фото: tatmitropolia.ru

16.24 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что предложение «Справедливой России» о необходимости восстановления смертной казни за стрельбу в школе ничего не даст.

— Одна из фракций Госдумы заявила о необходимости восстановления смертной казни за стрельбу в школе. Это ничего не даст. На теракты, массовые расстрелы и так идут смертники. Они чаще всего сами в итоге оканчивают жизнь самоубийством или готовы погибнуть в процессе. Так что такие предложения — это детский лепет, и пока он раздается из уст депутатов, больших успехов мы не достигнем.

16.26 Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии, на котором были рассмотрены вопросы безопасности объектов социальной инфраструктуры.

«Отметим, что уже с сегодняшнего дня во всех образовательных, спортивных, культурных, медицинских учреждениях Набережных Челнов усилены меры пропускного режима и охраны объектов. Учебный процесс в челнинских школах организован в плановом порядке», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото: nabchelny.tu

16.31 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагической гибелью российских школьников в гимназии в Казани, сообщила пресс-служба казахстанского президента.



16.33 Люди продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у гимназии №175.

16.39 Генпрокуратура заявила о проверке организации охраны в школах Казани. Ведомство намерено проверить вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала. Также будет проверена законность выдачи нападавшему разрешения на оружие.

16.40 В Казань прибыла группа Следственного комитета из Москвы.



16.45 Пресс-служба мэрии Казани опровергла, что некоторые дети не найдены и родители не могут их найти:

— Потерявшихся нет.

16.47 В результате стрельбы в казанской гимназии в том числе погибла учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пишет ТАСС.

«Сразу после ЧП появились сведения о гибели школьного преподавателя танцев Алины Федоровичевой, но на самом деле с ней все в порядке. Погибла Эльвира Игнатьева, которая преподавала английский язык у пятого класса. Она вышла в коридор и была убита», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника в правоохранительных органах, погибшая попыталась спасти учеников.

«Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», — сказал источник.

Он отмечает, что Игнатьева пришла на работу в школу в 2018 году — тогда же подозреваемый в стрельбе Ильназ Галявиев ее окончил.

16.53 Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что вахтерша гимназии №175 первой преградила путь злоумышленнику, оказала ему сопротивление и успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию.

«Руководство Татарстана намерено представить эту отважную женщину к награде. Абсолютно заслуженно!» — написал он.

16.57 В Набережных Челнах организовали временный мемориал в память о погибших при стрельбе в казанской гимназии, сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Мемориал размещен на площади Азатлык.

17.06 Как заявили RT в пресс-службе Управления образования Казани, ученики гимназии, где произошла стрельба, могут закончить год дистанционно:

— Президент Татарстана поручил оценить, в каком состоянии находится здание школы. Если здание не удастся отремонтировать достаточно быстро, то, вероятно, дети будут учиться дистанционно. В любом случае 12 мая во всех школах Казани отменены занятия, а 13 мая в Татарстане официальный выходной, поэтому у властей есть два дня на решение вопроса.

17.08 ТАСС со ссылкой на медицинские службы Казани сообщил, что 18 детей, пострадавших от стрельбы в казанской гимназии, находятся на лечении в ДРКБ, шестеро из них в реанимации. В Минздраве РТ не смогли прокомментировать информацию.

17.10 Проверку по факту нападения на гимназию будет проводить прокуратура Республики Татарстан по поручению Генеральной прокуратуры РФ. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных организаций города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима.

17.12 В ДРКБ проходит совещание с участием полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, министра просвещения Сергея Кравцова, президента Татарстана Рустама Минниханова.



17.17 Рустам Минниханов доложил о помощи близким пострадавших и погибших при стрельбе в казанской гимназии.

Он заявил, что в Татарстане сотрудники МВД и Росгвардии переведены на усиленный режим работы после трагедии в казанской гимназии. Также власти Татарстана возьмут на себя организацию похорон погибших в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, заявил президент республики.

17.29 У представительства Татарстана в Петербурге открыли книгу соболезнований. На листах хештег #Казаньмыстобой.



17.40 МВД нашло видео, на котором подозреваемый в нападении на гимназию №175 Ильназ Галявиев идет по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, в другой сумку.

«В ходе проведенной проверки было установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало», — сообщили в пресс-службе.

17.43 Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова прилетела в Казань и едет в школу, где произошла трагедия. Об этом сообщили «РИА Новости» в ее пресс-службе.

17.55 Восемь из 18 детей, пострадавших в Казани, получили пулевые ранения, все они проходят лечение в детской клинической больнице. Об этом заявил на заседании в ДРКБ руководитель Минздрава России Михаил Мурашко. Двое госпитализированных после стрельбы в казанской гимназии детей находятся в крайне тяжелом состоянии.



Как уточнил Мурашко, сейчас продолжаются две операции, будет решаться вопрос об эвакуации детей в федеральные клиники, если это потребуется, пишет RT. Кровь, лекарства и все необходимое есть в достаточном количестве, всем пациентам оказывается помощь в полном объеме, добавил он.

18.05 Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин возложили цветы к мемориалу, организованному у ворот гимназии №175 Казани в память о погибших при стрельбе, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Посетив место происшествия, владыка помолился об упокоении душ погибших, о здравии пострадавших и укреплении тех, кто потерял в этой страшной трагедии своих близких.

«Сегодня у кого-то здесь погибли дети. Это непередаваемое горе. Страшный удар для всех нас в эти святые дни, когда мы празднуем Пасху, а у наших братьев продолжается месяц Рамадан. Случившаяся трагедия затронула сердце каждого человека. Мы скорбим и выражаем соболезнования тем, у кого погибли близкие. Молимся об упокоении душ усопших и о здравии тех, кто сегодня находится в больнице. Верим, что Господь укрепит всех нас в этом постигшем нашу республику горе», — сказал владыка.

Фото: tatmitropolia.ru

18.15 Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетили раненных при стрельбе в школе детей.

Пострадавшие дети госпитализированы в ДРКБ. Видеокадры посещения больницы предоставлены пресс-службой президента Татарстана.

18.22 Учитель казанской школы, где сегодня произошла стрельба, рассказал Ruptly, как детей выводили из здания:



— Мы закрыли классы, закрыли окна, не разрешили детям подходить к окнам, чтобы они присели вдоль стены, и успокаивали детей. Потом бойцы СОБРа, молодцы, обошли школу, мы им открыли двери, и они нас организованно вывели.

18.24 На территории возле Нижнекамского городского музея был организован стихийный мемориал погибшим при стрельбе в сегодняшней трагедии в казанской гимназии №175.

Любой желающий может отдать дань памяти погибшим и возложить цветы, говорится на сайте Нижнекамского муниципального района.

18.26 На символику IX Республиканского ифтара в Kazan Expo нанесли траурные ленты, передает корреспондент «Реального времени».



18.30 По данным источников «Реального времени», большая группа московских следователей уже приступила к работе по делу о расстреле школьников и учителей в Казани.

18.33 В Казани учащимся гимназии №175, где сегодня произошла стрельба, а также родителям школьников и педагогам оказывается экстренная психологическая помощь, сообщили в мэрии Казани:

— Специалисты сейчас находятся в четырех медучреждениях: в РКБ, ДРКБ, 7-й больнице, а также 15-й больнице, куда приехали родственники погибших. В ближайшее время будет организована длительная психологическая работа со всеми, кто оказался причастен к трагедии.



18.25 Президент республики Рустам Минниханов вместе с полпредом президента РФ в ПФО проводят совещание с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба главы РТ.

18.37 По данным ТАСС, врачи пока не видят необходимости в эвакуации пострадавших при стрельбе в казанской гимназии на лечение в Москву.

18.39 Агентство со ссылкой на полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова сообщает, что в школах Приволжского федерального округа усилят меры безопасности.



18.43 Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин заявил, что убийство детей в Рамадан в исламе по степени греховности «приравнивается к убийству всего человечества».

«Поступок учинившего расправу над детьми в священный месяц Рамадан не только осуждается, но по степени греховности приравнивается к убийству всего человечества», — сказал Гайнутдин в видеообращении, размещенном на официальном youtube-канале ДУМ.



18.45 Очевидец, находящийся рядом с гимназией, где произошла стрельба, сообщил «Реальному времени», что территория вокруг остается оцепленной. К мемориалу выстроилась очередь.

18.47 В МВЦ «Казань Экспо» проходит IX Республиканский ифтар. В связи со стрельбой в программу и концепцию Республиканского ифтара внесены изменения, передает корреспондент «Реального времени».

Так, в этот раз ифтар станет своеобразным коллективным проявлением солидарности против терроризма: мусульмане со всей республики во главе с муфтием Татарстана вознесут молитвы о жертвах трагедии. Тема траура найдет отражение также в вагазах хазратов. Кроме того, на информационные материалы мероприятия нанесены траурные черные ленты, свидетельствующие о скорби по погибшим и пострадавшим.

18.52 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что устроивший стрельбу в школе в Казани должен понести самое суровое наказание. Об этом пишет ТАСС.

«Те, кто совершил это преступление, поднял руку на жизнь и здоровье детей, это нелюди, чудовищные преступники, которые должны понести самое суровое наказание», — сказала Матвиенко во вторник журналистам после возложения цветов у здания полномочного представительства Татарстана в Москве.

18.59 Глава Минпросвещения РФ Кравцов сообщил, что тревожная кнопка в казанской школе была нажата вовремя, приехали все соответствующие службы.

19.02 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и глава Минпросвещения Сергей Кравцов возложили цветы к стихийному мемориалу у гимназии.

19.17 Нападавший, напомним, заявил, что он «бог»: «Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть», — сообщил он.

19.21 СК примет исчерпывающие меры для детального установления причин трагедии в казанской школе — глава ведомства Александр Бастрыкин.

19.34 Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила, что устроивший стрельбу в казанской гимназии установил в раздевалке взрывное устройство:

— Мы прошли по всему маршруту... Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва... Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, на той территории, где обвалились стены... к счастью, не оказалось детей.



19.41 Президент Татарстана Рустам Минниханов все же посетил Республиканский ифтар, объявил минуту молчания.

19.45 Прямо сейчас руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова выступает на Первом канале в программе «Пусть говорят». Она посвящена стрельбе в казанской школе.

19.51 Очевидец рассказал «РИА Новости», как выводили нападавшего и каким он запомнился со времен школы.

19.59 19-летнему Ильназу Галявиеву, стрелявшему в казанской школе, грозит пожизненное заключение.

20.14 Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, что у президента РТ проходит совещание с правоохранительными органами, где они актуализируют информацию на данный момент. Она напомнила, что школы Казани завтра не работают. «Во всех остальных школах республики учеба продолжится, параллельно будет идти проверка систем безопасности и того, как была организована безопасность в учебных заведениях», — добавила Галимова.

20.21 Генпрокуратура России взяла на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на казанскую гимназию №175. Надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.



20.53 Следственный комитет опроверг информацию о том, что в гимназии в Казани было заложено взрывное устройство.