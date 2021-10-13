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В Москве заключили соглашение о сотрудничестве Татарстана с «Лукойлом»

13:14, 13.10.2021
В Москве заключили соглашение о сотрудничестве Татарстана с «Лукойлом»
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент «Лукойла» Вагит Алекперов заключили соглашение о сотрудничестве властей Татарстана с ПАО «Лукойл». Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Подписание соглашения состоялось на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя». Согласно документу, власти республики и ПАО «Лукойл» будут проводить единую научно–техническую политику в сфере внедрения прогрессивной техники и технологий добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Стороны будут содействовать в реализации долгосрочных программ по развитию сырьевой базы, освоению новых нефтяных и газовых месторождений, строительстве и реконструкции действующих производственных объектов, сообщает пресс-служба.

Нефтяная компания продолжит работу по строительству новых и реконструкции действующих автозаправочных станций. Власти республики посодействуют ей в предоставлении соответствующих участков.

Также отдельным пунктом прописана программа экологической безопасности.

13—15 октября 2021 г. в Москве проходит IV Международный форум «Российская энергетическая неделя».

Ольга Шагиева
ОбществоВластьБизнес Татарстан

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