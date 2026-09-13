Эксперт Сафонов назвал размер максимальной пенсии по старости в 2027-м

Для получения такой суммы нужно накопить 400 пенсионных баллов

Фото: Динар Фатыхов

Максимальный размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 77 тысяч рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что при условии идеальной трудовой истории, включающей длительный стаж работы с высокой официальной заработной платой (например, 40-45 лет) и накопление около 350-400 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), расчет пенсии на конец 2027 года покажет примерно 77 396,08 рублей. Это будет включать 400 баллов по ставке 168,57 рубля за балл и фиксированную выплату в 9 968,08 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сафонов подчеркнул, что верхний предел пенсии в рублях не установлен, однако имеется ограничение на количество пенсионных баллов, которые можно заработать в течение одного года — не более 10 ИПК.

Эксперт добавил, что в 2027 году запланированы две индексации страховых пенсий: с 1 февраля и с 1 апреля. При этом размер фиксированной выплаты увеличится на 4% с 1 февраля до 9 968,08 рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 163,03 рубля. С 1 апреля стоимость ИПК снова вырастет, достигнув 168,57 рубля.

Никита Егоров